Els resultats d’aquests diumenge a Balsareny deixen a mans de les negociacions el futur govern per al proper mandat. Junts, que ha governat aquests quatre anys, ha perdut pistonada i s’ha quedat com a tercera força amb 3 regidors d’11 respecte els 6 que tenia. Tanmateix, tindrà la clau per decantar la balança davant l’empat a 4 regidors entre els dos primers, els independents Endavant Balsareny, i ERC.

Precisament, la sorpresa l’ha donada la irrupció d’Endavant Balsareny, que es presentava per primera vegada i ha guanyat les eleccions en nombre de vots, 46 més que ERC, amb qui ha empatat en regidors. Els republicans n’han perdut un respecte el 2019. El PP no n’ha obtingut cap.