A Castellbell i el Vilar ja estava clar abans de les eleccions que no caldrien pactes, ja que només s’hi presentaven dues llistes. Però hi ha hagut sorpresa. Esquerra hi governarà per primer cop, en un municipi que ha estat històricament una plaça forta socialista, ja que el PSC hi ha tingut l’alcaldia durant 36 anys. Els últims 12 a mans de Montserrat Badia, que ara s’ho haurà de mirar des de l’oposició, perquè ha perdut un regidor (de 6 a 5) i amb ell la majoria absoluta. Qui l’assoleix és Sumem per Castellbell i el Vilar-AM, liderat per Adrià Valls, que d’aquesta manera es garanteix l’alcaldia. Aquesta formació ha duplicat representació, ja que passa de 3 regidors el 2019 a un total de 6 ara.