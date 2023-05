El PSC, la força més votada a Catalunya

Xavier Trias ha guanyat les eleccions municipals a Barcelona i el PSC, en la majoria de la resta de grans ciutats de Catalunya. El postconvergent ha amargat als socialistes la que hagués estat una nit rodona i els de Salvador Illa hauran d’acontentar-se -falta l’efecte dels pactes postelectorals- amb la reconquesta de tres de les quatre capitals de província. ERC ha perdut el terreny guanyat a l’àrea metropolitana en els anteriors comicis, si bé aconsegueix guanyar Junts en regidors (però no en vots) al conjunt del país, amb un total de 2.881 regiros.

El PSC s’ha erigit en el guanyador de les eleccions municipals a Catalunya pel que respecta a nombre de vots, amb el 23% de les paperetes. Els socialistes han estat la força que més suports ha aconseguit en set de les 10 ciutats més poblades i tenyeix d’un vermell més intens el cinturó metropolità.

ERC passa de ser la força més votada a la tercera posició, amb un 17,3% del total de paperetes. I, malgrat mantenir-se com la força amb més regidors a tota Catalunya, els republicans retrocedeixen de manera transversal. El PP guanya una mica de terreny, i assoleix el 8,2% del total de vots a Catalunya. I la ultradreta de Vox s’erigeix com a sisena força més votada, amb el 5% de les paperetes. La CUP, ha estat la setena força, amb el 4,4% dels vots. Ciutadans, com al Parlament i a nivell estatal s’ha desplomat, amb l’1,2% dels vots.