La CUP de Berga va aconseguir el major nombre de regidors i de vots a les eleccions municipals d'aquest diumenge, però ha perdut pes respecte del 2019 ( 1.461 vots menys i dos regidors menys). També n’ha perdut Junts, que se situa com a segona força mes votada amb 1.486 vots, 863 menys que ara fa quatre anys. Junts obté 4 regidors; en perd 2. Menys vots, menys regidors i lectures oposades. Quines opcions té l'actual alcalde, Ivan Sánchez, per conservar l'alcaldia? Amb el Pactòmetre de Bega de Regió7 pots provar les combinacions possibles perquè la CUP es mantingui com la força de govern a la capital del Berguedà.

Qui tindrà la clau per governar? A partir d’avui s’obriran converses a diferents bandes. Amb 6 dels 17 regidors que formen l’Ajuntament de Berga, la CUP necessita aliats per governar; amb ERC i prou no sumen majoria. Caldria obrir les portes a Junts o BeGI. Amb el PSC ja van descartar l’acord tant la CUP com ERC. D‘altra banda, també sumaria majoria un pacte Junts, BeGI i PSC.. 39