Junts per Igualada -amb pacte amb JxCat-, no només ha aconseguit esquivar el desgast de dotze anys de mandat i les velles tensions postconvergents, també ha incrementat la seva força a Igualada, on suma un altre regidor -de nou a deu-, recuperant així el que va perdre l’any 2019. Es queda, això sí, a un de la majoria absoluta. Quines opcions té l'actual alcalde, Marc Castells, per conservar l'alcaldia? Amb el Pactòmetre d'Igualada de Regió7 pots provar les combinacions possibles perquè Junts es mantingui com la força de govern a la capital de l'Anoia.

Qui tindrà la clau per governar? Tot i la contundent victòria de Castells, aquest s’ha quedat a un sol regidor de la majoria absoluta. Només si els tres grups de l’oposició es posen d’acord, podrien fer-lo fora de l’alcaldia i presentar una alternativa. Però, perquè això tiri endavant, han de pactar socialistes amb republicans i cupaires, una coalició que no sembla fàcil. 19