La ressaca electoral ha deixat una situació calmada, a Igualada, pel que fa als pactes, perquè Castells no té majoria absoluta, però n’ha quedat tant a la vora que no li causa massa patiment. La resta de forces és inversemblant que puguin estudiar una unió contra Castells. Només l’aritmètica la contempla. Castells, amb Junts per Igualada, en una defensa de la unitat post convergent a l’estil de Xavier Trias a Barcelona, no contempla una altra possibilitat que no sigui el govern amb acords d’alguna altra força en les votacions que requereixen una majoria absoluta.

Una altra cosa és l’anàlisi intern a ERC, on la patacada ha estat de gravetat perquè van canviar de candidat, van col·locar-hi Alba Vergés, per tal de millorar resultats. I, en canvi, han passat dels 5 del 2019 als 3 d’ara, que torna el partit a una situació de tercera força a la capital de l’Anoia on creien que havien estabilitzat el creixement. De moment hi ha hermetisme. Només Enric Conill, candidat el 2019 i número 2 ara, va enviar un missatge de whatsapp en què diu: «Els resultats òbviament no són els esperats, ni desitjats. Ara toca reflexió i pensar en el millor per a Igualada. Personalment agrair-vos el suport». A la comarca de l’Anoia els resultats electorals han deixat alguns municipis amb l’alcaldia pendent de pactes. Aquesta seria el cas de Capellades, on l’alcalde actual, Salvador Vives (ERC), haurà d’intentar un pacte de govern per tenir estabilitat. La relació més natural podria ser amb el grup de la CUP. Els 4 regidors republicans i els 3 cupaires sumarien una majoria absoluta. Seria la reedició del pacte actual. ERC és la llista més votada i és la que ha d’iniciar converses. En l’útim mandat han mantingut un govern d’ERC i CUP. Les eleccions deixen les portes obertes a una acord ERC-PSC, que també té tres regidors. L’opció d’ERC i CUP és a hores d’ara la més viable. Al Bruc, les eleccions han deixat la possibilitat al PSC de ser decisiu entre els dos grups que han tinc més vots, Esquerra i Junts. Pactar amb uns o els altre donaria una alcaldia d’un color o un altre. L’aritmètica també permet sumar els 4 d’ERC amb els 4 de Junts. Dos germans per a una alcaldia Un altre dels punts calents és als Hostalets de Pierola. Dos germans, Gerard i Jordi Parcerisas, lideren les llistes de les dues formaciosn que han empatat a 4 regidors, ERC i Junts. Els segons, però, han superat el primer aquest diumenge. Si no hi ha pacte a la taula familiar, el PSC té tres regidors esperant una oferiment per decantar la balança. A Piera, amb una victòria socialista, caldrà veure si ERC i Junts són capaços de pactar i Vallbona d’Anoia, la CUP té tos els números per ser a l’alcaldia, però li cal un suport, s’ha de veure què farà ERC.