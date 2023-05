Ciutadans va perdre un 80,9% de vots en les eleccions municipals, mentre que ERC va caure un 36% en comparació als comicis de fa quatre anys. Són les dues forces que van patir un retrocés més gran en nombre de vots absoluts, seguits de la CUP (24,3%) i els comuns (18,95%). El PSC va perdre un 7,2% dels sufragis, mentre que Junts, un 1%. Només Vox, que ha quadruplicat els suports amb una pujada del 315% i moltes més llistes presentades, i el PP, amb un 52,7% més respecte el 2019, han experimentat guanys. El context era de baixada de participació, amb un 13,2% menys de paperetes emeses, malgrat que el cens era de gairebé 70.000 persones més. Així, només Cs, ERC, comuns i CUP també baixen en percentatge de vot, mentre que la resta puja.

La baixada de Ciutadans va ser de 155.808 vots, però va ser Esquerra el partit que en va perdre més en números absoluts, amb 301.747 menys. Els partits municipals agrupats a l'entorn d'En Comú Podem van retrocedir en 62.199 sufragis, mentre que el PSC, en 55.486, i la CUP, en 43.045. Junts va rebre 5.787 suports menys que fa quatre anys, per bé que al 2019 es va presentar amb el PDeCAT, que ara ha aconseguit 55.452 vots amb la marca Ara, Pacte Local. El PP ha crescut en 85.267 paperetes i Vox, en 114.413.

Per demarcacions, a Barcelona, Ciutadans ha perdut el 87% dels vots, amb una diferència negativa de 210.891, i Esquerra n'ha baixat un 41,6%. Les 86.469 persones que van votar Ernest Maragall el 2019 i no ho han fet ara a Barcelona ciutat representen un terç de les 237.450 que han abandonat el partit a tota la demarcació. Per contra, Xavier Trias ha impulsat l'ascens de Junts a la mateixa àrea, ja que els 69.955 electors més que han apostat per Junts a la capital catalana comparat amb el 2019 representen més que la pujada de 40.156 vots a tota la demarcació. Mentre que Vox i el PP (74.512) són els únics que pugen, el PSC perd 58.000 sufragis, els comuns 50.386 i la CUP, 33.838.

A les comarques gironines, Ciutadans ha caigut un 88% (12.187 vots menys), Esquerra modera la caiguda (-29,6% i 27.203 vots), els comuns baixen un 22,8% (-2.130) i Junts, un 19,3% (-19.218). La CUP perd un 8,9% d'electors (-2.278) i el PSC, un 6.9% (-2.958). Seguint la tendència general, Vox experimenta un augment de suports en un 214% (5.870) i, el PP, en un 26,1% (1.487).

A les comarques de Lleida, un patró similar es repeteix, amb Cs en caiguda lliure (-89% i 6.672 vots), però els comuns baixen més que a la mitjana catalana (-52,3% i 3.629 vots), mentre que ERC (25,3% i 16.350 sufragis) i Junts (25,5% i 16.371 vots) pateixen davallades molt similars, i més accentades que la CUP (-12,6%, 907 vots). La circumstància beneficia al PSC, que puja un 34,3% i 7.908 vots, mentre que el PP encara incrementa més, un 73,2% d'electors respecte el 2019 (4.413).

Pel que fa a la demarcació de Tarragona, les xifres són similars amb Cs, que cau un 89,2% de vots (25.510), però hi ha algunes diferències amb la resta. La CUP cau un 37,2% (6.022), els comuns un 32%,7% (4.855), Esquerra, un 21,4% (20.374) i Junts, un 9,8% (7.322). Els socialistes aconsegueixen 4.030 vots més que el 2019 (6,1%), mentre que el PP se situa primer en pujada de suports (37,2% i 4.855 sufragis).

Les dades de vots de Vox a les demarcacions de Barcelona, Lleida i Tarragona el 2019 no estan disponibles a fonts oficials, mentre que el 2023 el partit ha aconseguit 120.213, 5.039 i 16.793 vots respectivament.