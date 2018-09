El 50% de les vendes de BBVA a l'agost van ser digitals

L´agost és el mes de vacances per excel·lència. Això fa que es canviïn alguns hàbits, com deixar la residència habitual per la casa del poble o un lloc de vacances somiat. Gràcies al mòbil, el banc se´n va de vacances amb els clients i poden operar des d'on vulguin. Aquest agost, per primera vegada, les vendes digitals de BBVA han suposat un 50% del total, una nova fita en la transformació digital de BBVA.

El mòbil s'ha convertit en el gran aliat dels clients, que a l´agost van optar per la contractació d'assegurances o crèdits al consum per canals digitals. Això ha ajudat a impulsar les vendes digitals i ha permès que el volum d´activitat comercial a l´agost fos molt similar al de la resta de mesos, i un 30% superior al del mateix període de l'any passat.

Els préstecs al consum van ser un dels productes estrella, ja que dos de cada tres es van contractar a través de canals digitals, una xifra rècord per al període estival. També el finançament de targetes, on el 90% s'ha fet per mitjà del mòbil o la pàgina web.

Altres productes, com les targetes de crèdit, van incrementar-se un 86% sobre el mes anterior. També les assegurances van experimentar avenços, ja que una de cada cinc s´ha contractat per canals digitals.

Els canals digitals no només són els preferits pels particulars, sinó que també hi opten pimes i autònoms, per la immediatesa i comoditat a l´hora operar. Un 90% de les línies de crèdit Clic&Pay concedides a l´agost es van fer per canals digitals.

El mòbil, el gran aliat per a les gestions bancàries

El mòbil permet pagar amb Apple Pay, Bizum o Google Pay, contractar productes com un crèdit al consum per a la compra d'un cotxe o planificar plans d'estalvi. A més, l'aplicació de banca mòbil de BBVA, que aquest estiu va obtenir la puntuació més alta de la consultora Forrester Research per segon any seguit a Europa, atorga accés a més del 90% dels productes i serveis de l'entitat bancària i, entre les seves funcionalitats, permet conversar amb un gestor de manera totalment segura.

El mòbil és, fins i tot, la porta d'entrada per als nous clients. Gràcies a la identificació biomètrica, qualsevol persona -és un procés que també serveix per als autònoms- pot fer-se client de BBVA en només uns minuts i des de qualsevol lloc, i un cop establert com a client, amb la targeta disponible a l´app, poder-la utilitzar de manera immediata.

Actualment, un 28% de les noves altes de clients es fan per canals digitals. La targeta física els arriba al cap d´uns dies al domicili indicat, però amb l´app de BBVA no fa falta tenir-la a la mà per operar. A més, cada usuari pot configurar la seva targeta i limitar la seva operativa. Per exemple, pot apagar-la per a compres on-line i encendre-la per a disposicions d´efectiu en els caixers, o fins i tot apagar-la per a pagaments en TPV. Per tornar a l'estat original és tan senzill com reconfigurar l'operativa, amb un sol clic.

La seguretat en un sol espai de l´app

BBVA ha agrupat tota l´operativa relacionada amb la seguretat dels comptes i productes en un únic lloc de l´app. Això possibilita que cada usuari pugui configurar tots els permisos de l'aplicació i, fins i tot, davant d´un possible frau, el client pugui deshabilitar l'operativa del seu perfil i accedir als seus comptes únicament en mode de consulta. D´aquesta manera, pot tornar a activar l'operativa des del seu mòbil de manera senzilla.