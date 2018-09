Quim Guix: «La tecnologia ens influeix molt»

L´empresa Motllures Vidal (MOVISA), amb seu a Artés, fabrica des del 1987 perfils d´alta qualitat amb suports de diferents recobriments i acabats. En parlem amb el director financer, Quim Guix.

Quina gamma de productes ofereixen?

Tenim un ampli catàleg de productes que podríem dividir en set grans famílies: sòcols, batents, motllures, tapetes, panells decoratius, kits de porta corredissa i productes personalitzats. Aquests últims tenen un gran potencial de creixement per la demanda dels clients i les idees del nostre departament d´innovació i màrqueting. En tots els productes disposem d´una àmplia varietat d´acabats i recobriments: xapa natural, xapa precomposta, melamina, paper, paper prelacat, vernís porus obert, porus tancat, lacats i tints/decapatge.

Fan productes específics segons les necessitats del client. Per a quins sectors treballen?

Per a diferents sectors, com ara el del bricolatge, fabricants de parquets, fabricants de portes, magatzems de fusta, etc...

El seu àmbit de mercat quin és?

Avui el mercat nacional representa un 50% de la nostra xifra de negoci i la UE l´altre 50%, bàsicament entre França i Portugal. També tenim projectes nous al nord d´Àfrica, que és una zona geogràfica que volem potenciar.

Què diferencia MOVISA d´altres empreses del sector. Quin és el valor afegit?

Un dels punts forts i molt ben valorat pels clients és l´àmplia gamma de productes que oferim, que ens permet cobrir gran part de la demanda. També ens diferencia la gran agilitat i la ràpida adaptació a les noves tendències de mercat, gràcies a un sistema de producció i a un equip de professionals molt dinàmic i preparat.

Quines són les noves tendències en aquests moments?

En plena era de la indústria 4.0 i en un sector com el nostre, amb un gremi que té 800 anys d´història, la tecnologia ens influeix i molt. Per exemple, tenim la gamma de papers digitalitzats, que desbanquen cada cop més les xapes naturals. Des de fa un parell d´anys la tendència en la majoria de reformes d´interiors és el color blanc. Parlem de paper, paper prelacat o lacat directament. Tot això ens va dur a incorporar a la planta d´envernissats una nova secció de lacat i pintura.

Tenen més de 30 anys de trajectòria. Quina ha estat l´evolució de l´empresa?

Els orígens de MOVISA van ser en un petit taller de fusteria que va obrir l´actual gerent i propietari, el Sr. Vidal, en un petit local sota de casa seva, a Artés. De seguida se li va fer petit a causa de la grandària de la maquinària i perquè era molt difícil el pas dels tràilers per descarregar la matèria primera. Això va suposar, a final dels anys 1980, la construcció de la primera nau al polígon d´Artés, i a partir d´aquí s´han anat fent ampliacions fins arribar als actuals 7.000 m2 de planta ampliables amb un terreny de 5.000 m2 al costat, així com la nau d´envernissats i lacats.

Quina és la plantilla actual? I el perfil dels professionals?

Som uns 50 treballadors. Els perfils són variats, des de mecànics/motllurers, que són els encarregats de preparar les màquines, fins a verificadors d´eines, també tenim els tècnics per interpretar plànols de noves peces i altres perfils genèrics de fusteria industrial.

I la principal activitat de l´empresa?

Actualment la principal activitat és la fabricació de sòcols per a cases de parquets, batents i kits per a fabricants de portes. També treballem diferents complements de ter-ra per a les cadenes de bricolatge i productes personalitzats.

Innovar és clau en una empresa com MOVISA. Tenen inversions entre mans?

Anem fent petites inversions constantment. És un sector que hi ha molta maquinària de segona mà per empreses de la competència que van haver de tancar i això ens serveix per aprofitar-ho i comprar màquines per adaptar-les a les nostres necessitats. A vegades, també ens fabriquem nosaltres mateixos petits automatismes per millorar la velocitat de les línies, minimitzar costos... Quant a maquinària nova, tenim previst incorporar, per exemple, alimentadors automàtics de línia. Ja en vam adquirir un a principi d´any i ens ha incrementat molt el rendiment, hem guanyat en velocitat, hem evitat parades per falta de matèria primera, i hem reduït també el risc de lesions per als treballadors...

Per tirar endavant nous projectes compten amb el suport de BBVA. Què els aporta?

Fa molts anys que treballem amb BBVA i la valoració és molt bona. La política del gerent d´empreses en una entitat bancària és molt important perquè és l´interlocutor entre l´empresa i el departament de risc, i en aquest cas nosaltres estem molt contents dels gestors que hem tingut de BBVA. Són professionals molt ben preparats, tenen un tracte molt proper amb l´empresa i s´involucren sempre en les nostres necessitats.