Olga Escriu: «BBVA AvalBox és un innovador servei en l'emissió d'avals»

BBVA AvalBox és el primer servei d'avals digitals en banca. Què ofereix i a qui va dirigit?

A BBVA som pioners a aportar solucions digitals als nostres clients. Un clar exemple és BBVA AvalBox, un innovador servei que marca un abans i un després en l'emissió d'avals. Amb BBVA AvalBox, el nostre client pot sol·licitar i emetre avals on-line amb total agilitat i seguretat, sense papers ni desplaçaments. Tot el procés està digitalitzat, des que se sol·licita l'aval fins que es recull. Així, se simplifica un procés que fins ara només es podia gestionar de forma presencial.

Quina fiabilitat té?

L'aval digital permet sol·licitar, presentar i consultar el document de forma ràpida i amb la màxima seguretat. La Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre actua com a tercer de confiança i comunica als intervinents l'emissió de l'aval, custodia el document i ofereix un servei de verificació. L'eina també permet realitzar aquesta gestió com fins ara, en paper. Per presentar-ho d'aquesta forma, només cal fer sol·licitud a BBVA AvalBox i recollir-ho en una oficina comercial. L'aval també es pot presentar telemàticament davant la seu electrònica de la Caixa General de Dipòsits (Tesoro Público), amb què BBVA ha arribat a un acord. El procés es pot consultar des de la pàgina web o des del mòbil, tant per part de l'empresa com del beneficiari, ja sigui del sector públic o del sector privat.

Per què és tan important aquesta aplicació dins del segment corporatiu?

En la nostra estratègia de buscar solucions per als nostres clients, vam veure que una de les coses que suposaven més tràmits era la petició d'avals, un procés que s'havia de fer de forma manual i que requeria moltes hores.

El beneficiari de l'aval, al món físic, no té, per exemple, manera de saber de forma segura que la garantia és efectiva, amb la incertesa que això provoca. A més, des que es demana l'aval fins que finalment es concedeix poden passar diversos dies. Amb la nova plataforma de BBVA s'aconsegueix accelerar tot el procés, d'una forma ràpida, còmoda i senzilla, de manera que permet al client gestionar els seus recursos de forma més eficient. Calculem que més de 10.000 empreses clients podran beneficiar-se d'aquesta nova eina.

Els reptes digitals de BBVA, com s'adeqüen als que proposen les empreses?

El nostre objectiu és acompa-nyar els nostres clients empresarials a aconseguir els seus reptes i consolidar una relació de futur, aportant cada dia solucionis diferents a una situació actual en plena transformació digital. Volem estendre els avantatges de la transformació digital al món empresarial i BBVA AvalBox forma part d'aquest procés. Un altre clar exemple és Oneview, una solució multibanc d'assessorament que es converteix en el primer agregador intel·ligent de comptes, que hem llançat aquest novembre i que permet un gran estalvi de temps als nostres clients.

De fet, compten amb l'equip 1 + 9. Què aporta a aquestes empreses?

El model de distribució de la Banca d'empreses ofereix als nostres clients un valor diferencial, l'equip 1 + 9, un director de relació i un equip d'especialistes que ofereixen un assessorament personalitzat per donar solucions en els processos d'internacionalització, de finançament, en projectes de la transaccionalitat, així com acompanyament en les decisions estratègiques amb la banca d'inversions.