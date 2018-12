Carlos Torres: «Amb els Principis de Banca Responsable serem millors bancs»

BBVA se suma al llançament dels Principis de Banca Responsable. Segons Carlos Torres Vila, conseller delegat de BBVA, «aquests principis són el camí a seguir per confirmar la nostra contribució i redoblar el nostre compromís. Estem redefinint el paper de la banca en la societat per generar un impacte positiu en la vida de les persones». Sota

els auspicis de l'ONU, els Principis de Banca Responsable han estat presentats per 28 grans entitats financeres de tot el món.

«Els bancs són molt importants per al desenvolupament sostenible perquè poden canalitzar fons per finançar activitats sostenibles», explica Carlos Torres Vila. Segons el conseller delegat de BBVA, «aquests Principis de Banca Responsable ens ajudaran a ser millors bancs i reforçar la sostenibilitat de tot el sistema financer. El futur de les finances és finançar pensant en el futur», remarca.

Un cop feta la presentació dels Principis de Banca Responsable, s'obre un període de consulta de mig any, com a pas previ a la signatura per part de tot el món en l'Assemblea General de les Nacions Unides, el setembre del 2019. Totes les entitats, grups i organismes mundials poden aportar comentaris i suggeriments per ajudar al seu desenvolupament.

L'ONU és conscient de la importància que té el sector econòmic i financer a l'hora de lluitar contra el canvi climàtic i la preservació del medi ambient. Per això, l'any 1992 va crear United Nations Environment Programme Finance Initiative, que cada dos anys organitza unes taules rodones que marquen l'agenda sostenible de la comunitat financera internacional. També estableixen una definició global del que significa ser un banc responsable.

Principis de Banca Responsable

Compromís. Les 28 entitats fundadores es comprometen a alinear les seves activitats empresarials amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible i l'Acord de París sobre Canvi Climàtic.

Impacte. S'ampliaran els impactes positius, i es reduiran els negatius. Els bancs concentraran els seus esforços en les àrees on el seu impacte sigui més significatiu.

Clients. Les entitats treballaran de manera responsable amb els clients per fomentar pràctiques sostenible.

Grups d'interès. Es comprometen a col·laborar amb els grups d'interès rellevants per aconseguir aquests objectius.

Fixació d'objectius. Fixaran objectius públics per corregir els impactes negatius més importants de la seva activitat, així com amplificar els positius per adequar-los i contribuir a la consecució dels objectius de desenvolupament sostenible i canvi climàtic.

Transparència i responsabilitat. Revisaran periòdicament la implantació individual i col·lectiva d'aquests principis i informaran de manera transparent sobre els impactes positius i negatius de la seva activitat, i n'assumiran tota responsabilitat.

La firma dels principis representa un compromís ferm. Aquelles entitats que de manera continuada faltin a la seva obligació amb els requisits de transparència, establiment d'objectius adequats i demostració d'un nivell de progrés òptim, podran ser eliminades de la llista de signataris

Garanti Bank, entitat participada en el 49,85% per BBVA, és un altre dels bancs fundadors que se sumen a aquesta iniciativa que neix amb l'objectiu de transformar la pràctica bancària global.