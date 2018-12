BBVA forma en transformació digital a 45 estudiants i llicenciats de Catalunya

Més d'una quarantena de joves catalans han participat en un nou programa de formació tecnològica de BBVA, el Liquid System, que el banc ha llançat per formar i especialitzar estudiants i acabats de llicenciar del sector de la banca en la transformació i la innovació.

Amb la col·laboració de la Fundació Universitat-Empresa, el banc pretén oferir als futurs professionals la possibilitat de formar-se en els seus diferents departaments mitjançant un itinerari formatiu, pràctic i on-line, basat en reptes de negoci i transformació.

D'aquesta manera, a través de dos itineraris els participants desenvolupen habilitats digitals i, un cop acomplert el programa, s'obté el títol d'Especialista en tecnologia i innovació. En total són 45 els joves de Catalunya que ja formen part d'aquest programa.

D'una banda, el Liquid System té l'itinerari Liquid Draft, adreçat a estudiants que encara no han finalitzat els estudis. Dura dos mesos i consta de quatre activitats basades en reptes, a través dels quals els alumnes analitzen empreses, plantegen una idea empresarial i creen la seva pròpia marca que presenten en l'Esdeveniment Draft. Es tracta d'una trobada digital en directe amb la qual posen en pràctica els diferents mòduls treballats perquè el seu projecte sigui l'escollit.

D'altra banda, el Liquid Júnior està dirigit a estudiants de grau, postgrau, acabats de llicenciar i alumnes que encara no han entregat el seu treball de final de grau. Dura 500 hores (10 crèdits) i en finalitzar-lo els alumnes reben el títol d'Especialista en tecnologia i innovació. A través de 4 mòduls, als quals accedeixen a través de la plataforma on-line de Liquid System, treballen eines i coneixements que els permetran desenvolupar habilitats clau en la creació d'un repte innovador d'èxit, com la gestió emocional, el treball en equip o la resolució creativa de problemes, entre d'altres, que es podran complementar al Campus BBVA.

María Gómez Seco, responsable de Disciplina de Selecció de BBVA Espanya, explica que «aquest nou programa permet als joves adquirir una formació transversal, ja que no només treballen en l'àrea a la qual accedeixen pels seus coneixements acadèmics, sinó que col·laboren en un projecte comú amb companys d'altres àrees, la qual cosa els permet rebre una formació més completa i global». En aquest sentit, Carmen Palomino, directora de talent de la fundació FUE, que des del 2002 ha treballat amb el banc en programes d'atracció de talent, ha explicat que «BBVA és un referent en innovació en el sector financer, i aposta per convertir-se en marca d'ocupació».

La metodologia Agile

Durant la formació a BBVA, els alumnes de Liquid Júnior treballen transversalment en els seus projectes i s'enriqueixen de les diferents disciplines. Aquesta nova forma de treballar els introdueix a Agile, una metodologia basada en l'organització del treball per scrums, amb l'objectiu que les diferents àrees del banc treballin en el desenvolupament de productes i serveis realment globals i comparteixin les millors pràctiques en totes les geografies.

Social Liquid: la xarxa social

El programa disposa d'una comunitat Social Liquid, un espai on-line similar a Facebook o Twitter que servirà als estudiants de Júnior i Draft com a punt de trobada per exposar les seves experiències, idees i suggeriments durant el seu procés formatiu.

Els estudiants que hagin finalitzat els estudis de postgrau i els que encara estan estudiant, si estan interessats a tenir un primer acostament al món laboral i continuar formant-se en un entorn digital dins de BBVA, han d'inscriure's a careers.bbva.com/espana/es/nuestras-becas.