BBVA té l'objectiu d'oferir una experiència de banca digital adequada a les necessitats de les empreses, per a la qual ha dissenyat diverses eines que ara han estat reconegudes per diversos organismes internacionals.

Aquest any, l' app de BBVA ha estat reconeguda com la millor del món per l'informe Forrester i per la revista World Finance. Què significa aquest reconeixement?

Aquests reconeixements han estat possibles gràcies a la feina de moltes persones de diferents àrees, enfocades en una agenda única i treballant com un únic equip. L'app de BBVA té un gran nombre de funcionalitats que la fan única. Però, a més a més, ofereix una excel·lent experiència a l'usuari, amb processos senzills i ràpids. A més, hem avançat molt en el desenvolupament de solucions que acompanyen i assessoren els clients en els moments més importants de la seva vida, com BBVA Valora o BBVA Baby Planner. Contínuament estem treballant per superar les expectatives dels nostres clients.

Els premis aconseguits puntuen i són valorats, segons els responsables, per la seva «gamma de funcionalitats de gran utilitat». Per què?

A la factoria digital ens esforcem per posar a disposició de tots els nostres usuaris, siguin clients o no, les millors funcionalitats de manera que l'experiència de l'usuari sigui única. Posem a les seves mans una mitjana de tres novetats rellevants cada mes, fet que reverteix en la seva revaloració. Una de les eines més valorades pels nostres clients és l'agregador financer.

Actualment, més de 100.000 clients ja han inclòs a l'app de BBVA els seus productes d'altres bancs i entitats financeres. Un altre dels grans reptes és ser capaços d'estar en tot moment a prop dels nostres clients des de les xarxes socials, aplicacions de missatgeria o simplement quan interactuen amb el seu mòbil.

Bconomy ha tingut molt bones crítiques perquè, segons els experts, presenta «un gran equilibri entre la utilitat de les funcions i l'experiència». Com s'aconsegueix aquest equilibri?

Bconomy ens ofereix una valoració de la nostra salut financera. Ens indica si estem complint l'estalvi mensual establert, o en la proporció de despeses fixes i variables. I en el cas que no sigui així, ens ofereix determinats consells per aconseguir una millor salut financera.

Es parla molt de la banca digital per a particulars. Tot i així, què passa amb el món de les empreses?

L'estratègia de BBVA també passa per posar aquesta transformació al servei de les empreses, amb l'objectiu de donar-los solucions per al seu dia a dia, d'ajudar els clients perquè puguin prendre les millors decisions amb la màxima informació, i crear una experiència multicanal diferencial. BBVA ha estat la primera entitat a llançar el primer agregador financer intel·ligent basat en dades, el BBVA One View.

També hem creat BBVA Avalbox per automatitzar i agilitzar alguns processos. També hem estrenat My Business per facilitar als comerços la gestió de les seves compres a través del mòbil.

BBVA parla d'oferir «la millor experiència en banca digital». Com s'aconsegueix?

Posant a disposició dels nostres clients la possibilitat de realitzar, a través de canals digitals, quasi tota l'operativa que es gestiona en una oficina sense renunciar a l'assessorament i acompanyament d'un gestor si el necessiten.

Què representa una cita com el MWC a Barcelona per a una entitat com BBVA?

BBVA s'acosta al MWC com un soci tecnològic més. Per estar al dia de les novetats digitals que puguin interessar als nostres clients cal observar les tendències i estar al costat dels nostres partners tecnològics, amb els quals desenvolupem noves funcionalitats de biometria, connectivitat, seguretat, etc.