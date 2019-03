Brice Garrigos: «Som una empresa especialitzada i amb productes de primer nivell»

Promofix és una empresa amb seu al polígon Bufalvent de Manresa, especialitzada en la importació i distribució de productes utilitzats en el muntatge de construcció d'envans, falsos sostres i aïllaments, entre d'altres.

Quina és la seva gamma de productes?

Fem materials relacionats amb el que coneixem com a «Pladur», que correspon a una marca comercial. El nom correcte dels materials que distribuïm són: plaques de cartró guix, perfileria metàl·lica, fixacions (cargols, tacs...), pastes, aïllaments tèrmics i acústics, cintes, registres i altres accessoris que formen una àmplia gamma de productes per realitzar correctament el muntatge dels sistemes d'envans en sec.

Quin és el seu perfil de client?

El nostre client principal és la gran distribució i el punt de venda, però en el nostre sector, on hi ha grans marques que absorbeixen la majoria de punts de venda, ens veiem en la necessitat d'arribar al professional instal·lador, per donar cobertura a territoris on quedaríem sense presència. A nivell on-line som a la plataforma Amazon, amb un portafoli de productes adequats per a l'enviament a domicili.

Importen productes. D'on? I en quins mercats distribueixen?

La nostra empresa es nodreix de diverses fàbriques situades arreu del món, i obtenim un producte personalitzat amb marca pròpia. Aquests punts de producció són majoritàriament a Europa i Àsia, sense deixar de banda la producció nacional. I pel que fa als mercats on operem, actualment tenim presència a l'Estat espanyol, França, Portugal i països del nord i el centre d'Àfrica.

Estan en un sector emergent?

Entenem que el nostre sector no està ni de bon tros en un nivell sostre del seu cicle de vida, ja que, tenint en compte les seves propietats mediambientals, i l'estalvi energètic i de temps d'instal·lació, tenim un producte de consum amb un llarg camí al davant. A més, cal tenir present que encara hi ha molts països on tot just estan començant a utilitzar aquests tipus de productes i, per tant, això encara augmenta més el potencial del nostre sector.

Quina ha estat fins ara la trajectòria de l'empresa?

Enguany l'empresa fa 16 anys que va iniciar la seva activitat. Al llarg d'aquest temps hem pogut veure totes les cares de la moneda. Els inicis de Poromofix van ser en temps de bonança, on concretament la construcció era un pilar de l'economia. I també vam viure la part més amarga durant els anys de recessió i crisi financera, però sempre s'ha de buscar la part positiva, i els anys dolents van fer que l'empresa reorientés les seves línies de negoci i tornés a créixer a nivells superiors d'anys anteriors a la crisi.

Quin és el seu valor afegit?

Des del nostre punt de vista, com a punt diferenciador respecte a la competència, és que som una empresa especialitzada, dinàmica i amb productes de primer nivell. Què volem dir amb això? Doncs que disposem d'un estoc permanent de productes especialitzats i de qualitat al nivell de les grans marques, i tenim en cartera una xarxa de transportistes que pot fer arribar els productes a qualsevol punt en un interval de temps molt baix.

Tenen projectes entre mans?

Actualment no, però sempre van sortint noves idees per ampliar mercat o millorar altres aspectes organitzatius o productius. Esperem en els propers anys poder-ne fer realitat algun.

Han evolucionat i crescut. És en moments d'expansió quan necessiten suport d'entitats bancàries com BBVA, oi? Per què confien en aquest banc?

Efectivament, per tornar a créixer s'ha d'evolucionar i buscar nous mercats i productes. En aquest sentit, BBVA és una de les entitats que ens ajuden en el nostre dia a dia en l'àmbit financer, per facilitar la nostra relació amb clients i proveïdors.

BBVA està fent grans esforços en temes d'innovació tecnològica i digitalització. La seva empresa se n'ha pogut beneficiar en algun aspecte concret?

La nova operativa web és més completa i intuïtiva que l'anterior, permet fer tota mena de tràmits on-line, alguns dels quals abans només es podien fer presencialment a l'oficina.