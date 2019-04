BBVA mobilitza 12.000 milions en finances sostenibles i contra el canvi climàtic el 2018

BBVA ha mobilitzat 11.815 milions d'euros en finances sostenibles el 2018, en el primer any del seu Compromís 2025, una iniciativa per lluitar contra el canvi climàtic. Aquesta xifra inclou operacions en finançament verd (69% del total), infraestructures sostenibles i agribusiness (13%) i emprenedoria social i inclusió financera (18%).

BBVA té el compromís de mobilitzar 100.000 milions d'euros fins al 2025 per lluitar contra el canvi climàtic. En aquest camí, BBVA ja s'ha convertit en el banc líder a escala mundial en préstecs sostenibles i el banc espanyol més actiu en l'emissió de bons verds i socials.

El febrer de l'any passat, BBVA va anunciar el Compromís 2025, la gran aposta contra el canvi climàtic amb la qual contribueix als Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i que està alineada amb l'Acord de París sobre el Clima. Poc més d'un any després, la importància d'aquest compromís té el suport dels clients, que «valoren cada vegada més aquest tipus de finançaments i es dirigeixen a nosaltres com a referents de mercat», explica Carlos Torres Vila, president de BBVA.

Torres Vila recorda els objectius de l'entitat bancària: «Tenim grans reptes ambientals com la lluita contra el canvi climàtic, la pèrdua de la biodiversitat, la sobreexplotació dels recursos, la pèrdua d'aigua dolça o la contaminació de l'aire i dels oceans, que requereixen un consum i una producció més responsables».

El Compromís 2025 té com a finalitat alinear progressivament l'activitat de BBVA amb l'escenari de lluita contar l'escalfament global i aconseguir l'equilibri necessari entre l'energia sostenible i les inversions en combustibles fòssils. Està basat en tres línies d'actuació: finançar, gestionar i involucrar.

Finançar

BBVA ofereix als clients un assessorament de solucions de finançament sostenible, i s'ha convertit en número 1 en préstecs i productes financers verds.

En el negoci de préstecs sostenibles, BBVA ha estat pionera i és una de les entitats més actives. És líder indiscutible a l'Estat espanyol i a Itàlia. El 2018 ha estat per a BBVA l'any de la consolidació dels bons verds, socials i sostenibles. Com a emissor, BBVA ha aprovat el seu marc per a l'emissió de bons sostenibles, vinculats als ODS de Nacions Unides, i ha tancat amb èxit les emissions verdes inaugurals de BBVA i BBVA Bancomer, i el primer bo de gènere de Garanti.

Gestionar

BBVA ha actualitzat la seva política de finançament referit a sectors i indústries d'alt impacte ambiental i social. La seva principal novetat és un enduriment i limitacions per als sectors de mineria, energia, infraestructures i agribusiness.

BBVA s'ha compromès que el 70% de l'energia contractada pel grup sigui renovable el 2025, fins aconseguir el 100% el 2030, i a disminuir les emissions de CO2 un 68% respecte del 2015. El 2018 es va tancar amb un 35% de consum renovable i una reducció del 30% de CO2.

Involucrar

BBVA forma part de les principals iniciatives internacional de desenvolupament sostenible com el Pacte Mundial de les Nacions Unides, els Principis de l'Equador, els Principis per a la Inversió Responsable i la Iniciativa Financera del Programa Nacions Unides per al Medi Ambient. El 2018, BBVA va ser un dels 28 bancs de tot el món que van participar en l'elaboració dels Principis de Banca Responsable.