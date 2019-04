Patricia Abella: «HC-One avisa d'un infart i pot salvar 350.000 vides l'any a Europa»

La tecnologia sedueix cada vegada més el sector de la medicina. Els avenços mèdics permeten millorar el diagnòstic, el tractament i la cura de moltes malalties. També detectar problemes de salut. És el cas d'HC-One, un dispositiu capaç de predir un infart a temps i salvar la vida del pacient. Es tracta d'un projecte que es troba en fase industrial després d'haver disse-nyat un prototip funcional amb el qual s'estan fent proves. L'ha desenvolupat l'empresa Worldwide Heart Control, amb la CEO manresana Patricia Abella com una de les fundadores.

Què és HC-One?

És una cinta pectoral dotada de diversos sensors que fa electrocardiogrames continus a la persona que la porta col·locada al tòrax.

Quina funcionalitat té?

Detecta anomalies cardíaques i estableix tres nivells d'alarma. El primer, interpreta que cal donar recomanacions a l'usuari sobre, per exemple, la necessitat de fer dieta o exercici físic. El segon, detecta alguna cosa que fa aconsellable visitar el metge. I el tercer, prediu que la persona tindrà un infart. Això vol dir que s'activa un protocol per avisar els serveis d'emergència i atendre l'usuari el més aviat possible. El temps és la clau fonamental per poder salvar la vida d'una persona.

A l'Estat espanyol moren cada any unes 30.000 persones a causa d'una aturada cardiorespiratòria. Tenint en compte que en la majoria de casos les morts per infart es donen perquè no s'arriba a temps a atendre la persona, l'HC-One podria salvar moltes vides?

Calculem que si s'utilitzés de forma generalitzada, podria arribar a salvar unes 350.000 vides cada any en el conjunt d'Europa.

A quin perfil de persona va enfocat aquest nou dispositiu?

D'entrada serà un producte enfocat als esportistes que fan activitat d'alta intensitat outdoor. Són persones que ja estan acostumades a fer servir aquest tipus d'aparells, per exemple les cintes pectorals dels pulsímetres, que calculen les pulsacions. Però el nostre objectiu és que pugui ser un dispositiu mèdic, i el públic potencial serien les persones que tenen problemes cardíacs. Per arribar a comercialitzar-se com a dispositiu mèdic el procés serà més costós i més llarg, perquè es necessiten uns certificats i validacions de l'àmbit sanitari.

De moment HC-One està en fase de proves amb un prototip funcional. Ara es farà el procés de producció, i quan es comercialitzarà?

Preveiem que sigui a final d'aquest any 2019, per la campa-nya de Nadal.

Un dispositiu del tot innovador. És únic al mercat?

Sí, tal com l'hem dissenyat i pensat. Al mercat hi ha polseres que poden detectar alguna arrítmia, o aparells per fer electrocardiogrames a casa que no són per portar sempre, com és el cas de l'HC-One. Aquest és el nostre valor afegit i esperem que tingui una bona acceptació comercial.

Quin serà el preu de l'HC-One?

Valdrà uns 450 euros. I la idea és que el puguem vendre a escala internacional. Ho farem a través de distribuïdors que ja s'han interessat pel producte.

A l'espera del disseny industrial, han aconseguit fer realitat un projecte en el qual han intervingut un metge, una infermera, tècnics, economistes i vostè, que ve del món de l'administració i les finances. Han tingut també el suport de BBVA oi?

Sí, hem de donar les gràcies al banc per la seva ajuda, sobretot en l'apartat de tràmits. Ens han fet àgil i fàcil tot el tema de la burocràcia, que a vegades és feixuga. També cal destacar els mecanismes i els productes que ens han posat a l'abast per tenir liquiditat i circulant per poder tirar endavant un producte que encara no és una realitat i que, per tant, encara no té guanys. El seu suport i les seves eines, també en el ter-reny digital, han estat clau per ser on som avui en dia.