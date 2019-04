BBVA i Samsung fan un pas més en la creació de solucions i serveis de banca mòbil

Els clients de BBVA que disposin d'un telèfon 'smartphone' o d'un 'watch' de Samsung ja poden pagar amb Samsung Pay. Així, només hauran d'afegir les targetes de l'entitat autoritzades per fer el pagament a través d'aquest sistema, i una notificació avisarà del pagament realitzat.

Els clients de BBVA poden fer servir els sistemes de pagament més utilitzats del mercat, com Google Pay, Apple Pay i Bizum, a més del sistema propi de pagament mòbil de l'entitat.

És un pas més en la col·laboració que BBVA i Samsung mantenen de fa anys, amb el desenvolupament de solucions i serveis en banca mòbil per oferir una millor experiència als seus clients. Samsung Pay es podrà utilitzar en tots els comerços que tinguin TPV Contactless, que a l'Estat espanyol superen el milió. Podran afegir tant a les seves targetes Visa com Mastercard autoritzades el pagament a través d'aquest sistema, així com targetes de fidelització. Per cada pagament que facin amb Samsung Pay, acumularan punts Samsung Rewards, que podran canviar per regals.

Antonio Macías, director d'Estratègia i Transformació Mitjans de Pagament i Consum de BBVA Espanya, subratlla que «la incorporació de BBVA a Samsung Pay és un pas endavant de les diferents col·laboracions que porten a terme totes dues companyies, i completa l'oferta de serveis de pagament que el banc ofereix als clients».

BBVA va ser pioner a llançar un sistema de pagament mòbil universal per als seus clients el 2014, i el 2017 va anticipar-se altre cop al sector en permetre el pagament a través de Google Pay. Actualment més del 90% dels mòbils disponibles al mercat utilitzen tecnologia Android, per la qual cosa aquest sistema permet a un gran nombre d'usuaris pagar amb el mòbil. El client podrà utilitzar tots els sistemes de pagament en entorns físics, InApp, i on-line en els comerços que ofereixin aquest servei, i amb el sistema biomètric que tingui el terminal (TouchID, Face ID, i Samsung Pass).

Pioners en mètodes biomètrics

Un de cada tres clients de BBVA ja accedeix a l'app a través de mètodes biomètrics. És per això que algunes de les novetats que presenten BBVA i Samsung en el seu acord de col·laboració són en matèria d'autentificació segura. Els clients de l'entitat a l'Estat espa-nyol poden accedir a l'app del banc a través de l'empremta ultrasònica als nous mòbils Galaxy S10, que disposen d'un nou sistema de desbloqueig que permet activar el mòbil col·locant només l'empremta a la pantalla.

A més a més, totes dues companyies treballen per incorporar un sistema d'accés addicional a l'app de BBVA en aquests mateixos dispositius per reconeixement facial a partir de l'ecosistema Samsung Pass.

Bixty, assistent de Samsung

BBVA és el primer banc que permet als usuaris la cerca de caixers a través de l'assistent virtual de Samsung Bixty, basat en intel·ligència artificial. D'aquesta manera s'obre un nou canal que permet oferir noves experiències i serveis d'informació als usuaris. A més, les companyies han fet un pas més i ja treballen per incorporar nous serveis, com facilitar informació sobre l'horari d'oficina, el telèfon de contacte o resoldre dubtes freqüents.