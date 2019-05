Alfred Perramon: «Creem un producte d'alta gamma combinant els millors materials»

Shooter Padel va néixer fa només tres anys, però ja s'ha fet un nom en el món del pàdel com a fabricant de pales. És una marca de proximitat que destaca per la qualitat del producte, elaborat artesanalment a Olius (Solsona).

Com va començar Shooter Padel?

Gestionàvem una societat d'activitats esportives en un club de pàdel d'Olius, llogàvem dues pistes indoor, organitzàvem campionats, fèiem classes i reparàvem les pales trencades dels jugadors del club. Per tal d'oferir més serveis i alhora per assegurar la continuïtat de la societat, vam decidir muntar un petit taller al mateix club per fer pales exclusives i personalitzades amb el nom, el pes i les prestacions de la pala que el jugador necessités, i per donar l'opció de provar els diferents models a les pistes del club.

La forma de treballar els ha permès créixer com l'escuma i en només tres anys ja són un referent del sector. Quin és el seu valor afegit?

Ens diferenciem d'altres empreses del sector creant un producte d'alta gamma amb durabilitat i altes prestacions, gràcies a la innovació contínua, combinant els millors materials del mercat i provant les innovacions a les nostres pistes. Tot gràcies a l'experiència de molts anys de l'equip humà de l'empresa en el pàdel.

Quin és el seu mercat?

Per ordre d'importància: Catalunya, Espanya i la Unió Europea.

I els canals de venda?

Les botigues especialitzades en pàdel, els clubs esportius, els monitors i l'e-commerce.

A part de pales de pàdel, fabriquen altres productes?

No, però comercialitzem amb la marca roba esportiva i accessoris com ara paleters, etc.

Estan especialitzats en pàdel, un esport que està de moda?

El pàdel només el supera un esport si es parla de llicències: el futbol. Aquell esport del qual es va començar a parlar fa unes dècades ha anat creixent i s'ha posicionat com un dels esports que més es practiquen al nostre país. El seu caràcter social, el fet de ser un joc divertit i la facilitat per jugar-hi són algunes de les claus de l'èxit. De fet, cada vegada hi ha més espais públics i privats que aposten per tenir pistes de pàdel. Només aquest any hi ha prevista la construcció de més de 500 pistes noves, la majoria, això sí, fora de l'Estat espanyol. El pàdel està en plena expansió internacional.

Quina ha estat la trajectòria de l'empresa des que van néixer fins ara? I quina plantilla de treballadors té actualment Shooter Padel?

El 2016 vam vendre 300 pales i el 2018 unes 1.000. Uns números que van a l'alça, amb una plantilla de quatre persones.

Fins l'any passat no tenien cap jugador ni jugadora al circuit professional. Però l'any 2018 Shooter Padel va incorporar Lucía Martínez, oi?

Sí, estem molt satisfets amb ella perquè en aquests moments és a la posició 23 del rànquing WPT (World Padel Tour). I aquest any espera arribar al top 10.

L'evolució de l'empresa és molt bona. En moments d'expansió és quan necessiten suport de bancs com BBVA. Per què confien en aquesta entitat bancària?

Perquè BBVA ha confiat en el nostre projecte i ens ha ajudat. A més, veiem que en aquest moment és el banc més àgil en tots els tràmits, principalment en la banca on-line. Amb raó ha estat reconeguda com la millor banca digital.

És cert que BBVA està fent grans esforços en temes d'innovació tecnològica i digitalització. La seva empresa se n'ha pogut beneficiar en algun aspecte concret?

Sí, per exemple, ens ajuda molt la facilitat de girar rebuts als clients, o quan hem de fer diferents tipus d'operacions amb el BBVA Net cash, tant en l'àmbit particular com en el d'empresa.