Desballastament de vehicles i venda de peces

Desguaces del Bages, al terme municipal de Sant Fruitós, s'ha convertit en un referent en la recuperació de vehicles fora d'ús i en la venda de recanvis. Més de 25 anys de trajectòria els avalen. És una empresa de desballestament amb instal·lacions àmplies i modernes, disposa de maquinària actualitzada i de personal experimentat, i està compromesa amb el medi ambient.

Autoritzat com a centre de tractament de vehicles per l'Agència de Residus de Catalunya, Desguaces del Bages va descontaminar més de 2.600 vehicles l'any passat. «Aquesta és la xifra que ens arriba aproximadament cada any, i el primer que es fa és descontaminar-los, que vol dir treure'n tots els líquids, la bateria i les rodes», explica la gerent de l'empresa, Maria Josep Rodríguez.

A partir d'aquí, es decideix si el vehicle és ferralla i s'ha de premsar o si es pot desballestar i aprofitar-ne peces. Motors, radiadors, compressors, caixes de canvis, alternadors, para-xocs, retrovisors, volants, seients... tenen tota mena de recanvis a la venda, de diferents marques i models. Aquesta és una de les seves especialitats: «Ho tenim tot classificat i informatitzat per poder-ho vendre a particulars, tallers, concessionaris...». Desguaces del Bages està potenciant actualment la venda on-line -un sector que va en augment- i ja compta amb un estoc de més de 50.000 peces classificades i emmagatzemades, a més dels vehicles que tenen a la campa.

Desguaces del Bages fa la recollida de cotxes en desús a ajuntaments de la Catalunya central, a tallers, concessionaris i particulars. «Són cotxes vells, avariats, accidentats.. que ja no tenen vida útil i els desballestem». Com a centre autoritzat, les baixes es tramiten on-line a la Direcció General de Trànsit. «Un cop entrat el vehicle a la planta junt amb la seva documentació obligatòria, si no hi ha cap impedimen i prèvia conformitat de la DGT, la baixa és immediata», apunta Rodríguez.

Amb una plantilla actual de 16 treballadors, Desguaces del Bages ha anat creixent i s'ha anat modernitzant «per estar al dia i complir les normatives mediambientals», remarca Rodríguez. L'empresa, de caràcter familiar i fundada per Lluís Sanglas l'any 1992, la gestionen ara Jordi i Oriol Sanglas. Desguaces del Bages encara el futur «amb optimisme».