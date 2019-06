Javier García: «Ser la millor app és un reconeixement i una forma de continuar millorant»

Forrester ha publicat l'informe «The Forrester Banking Wave: European Mobile Apps, Q2 2019», amb BBVA al capdavant de la banca mòbil d'Europa. Javier García Cascajero, responsable d'Experiència Mòbil de BBVA a l'Estat espanyol, explica què ha valorat Forrester per mantenir BBVA com a número 1.

Forrester ha atorgat la màxima puntuació a l'app de BBVA en funcionalitat. Quines àrees de desenvolupament li queden encara a BBVA?

Sempre hi ha un marge de millora, encara que ens valorin amb una puntuació màxima. Escoltem constantment el feedback dels clients, i això ens serveix d'inspiració per continuar incorporant funcions útils a l'app. Els nostres clients són cada vegada més exigents i treballem per sorprendre'ls i donar-los resposta a les seves noves necessitats d'una manera personalitzada.

Forrester també ha reconegut la gestió de la privacitat i de la seguretat de BBVA. Quines millores han incorporat?

La seguretat sempre ha estat una màxima per a BBVA i això es percep quan es consulta i s'opera en l'aplicació. Forrester destaca que l'aplicació és segura i que BBVA fa un tractament segur i responsable de la informació dels clients. A més, aquest darrer any hem afegit a l'aplicació un mòdul de Seguretat i Privacitat perquè els clients puguin tenir, en un únic punt, el control absolut de tot el que passa amb les seves finances. D'altra banda, el banc fa un monitoratge de tots els moviments i l'app avisa l'usuari si, per exemple, es detecta un primer moviment en les seves targetes en una ubicació que no és l'habitual. I el mateix client pot respondre a aquesta alerta si està de viatge o si no reconeix el moviment.

I si detecten que hi ha un possible frau?

Si es detecta algun moviment sospitós es pot restringir l'operativa de comptes, targetes i tots els productes d'estalvi, que continuaran estan disponibles per consultar. El client podrà modificar la clau d'accés per garantir-li més seguretat i reportar aquest possible frau. I si és el client qui sospita que les seves claus no són segures, pot restringir la seva operativa on-line des de «Seguretat i Privacitat».

La consultora també distingeix eines com BBVA Bconomy, quina acceptació té?

Bconomy és l'eina que ofereix BBVA perquè els clients entenguin el dia a dia de les seves finances. Mesura l'evolució dels ingressos i despeses d'un client, l'estalvi, la despesa que destina a habitatge o l'endeutament. A més, pot activar plans de millora en les àrees on vegi que pot millorar. L'ús de Bconomy ha anat creixent des del seu llançament a final del 2017. Enguany, una mitjana de gairebé dos milions de clients hi accedeixen mensualment.

BBVA ha rebut diversos premis per la seva app, pel servei que dona. Per a la gent gran és també una bona eina? Utilitzen aquests canals?

Les persones grans estan cada vegada més habituades a utilitzar mòbils intel·ligents. Un cop perden la por, fan grans avenços en l'ús d'aplicacions, com les del seu banc. En un primer moment sí que és normal tenir por a perdre's, per això la nostra app incorpora el que anomenem ajuda contextual, que és ajuda rellevant i personalitzada per a cada usuari. Això humanitza l'app i les persones menys habituades a interactuar amb entorns digitals se senten més segures.

Quin és el secret per ser reconeguts per tercer any com la millor app bancària d'Europa?

Jo crec que es valora la nostra manera de treballar i el fet de tenir una estratègia definida. A BBVA ho tenim clar: el focus és el client i el situem en el centre de tota la nostra activitat. Això implica millorar constantment les eines i funcionalitats i llançar nous serveis que s'adaptin a les seves necessitats. Amb una metodologia de treball àgil. El premi a la millor app no és només un reconeixement, també és una forma de continuar treballant per oferir la millor experiència als nostres clients.