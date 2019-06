Albert Casellas: «Els nostres productes i serveis s'adapten a l'exigència industrial»

Neofluid, a Manresa, fa més de 30 anys que ofereix solucions especialitzades en els àmbits de l'aire comprimit, pneumàtica, hidràulica i estanquitat.

A Neofluid venen equips d'aire comprimit. En aquest sentit, quina és l'activitat principal de l'empresa?

Fa més de 30 anys que som referents en el sector de l'aire comprimit, però la nostra principal activitat és col·laborar, donar resposta i assessorar els nostres clients en tot tipus d'aplicacions relacionades amb la pneumàtica, hidràulica, estanquitat, i lubricants. La nostra proposta comercial se centra a oferir productes i serveis líders en el mercat de la màxima qualitat que garanteixen que els nostres clients obtinguin el màxim rendiment i fiabilitat.

Són distribuïdors oficials de compressors d'aire comprimit Atlas Copco, marca líder en el sector. És un valor afegit?

L'empresa sueca Atlas Copco fa anys que lidera el sector de l'aire comprimit. El seu èxit es focalitza en una inigualable eficiència energètica, rendiment excepcional i fiabilitat extraordinària dels seus equips.

El rang de productes cobreix qualsevol tipus de necessitat industrial tant en entorns exigents a nivell de qualitat d'aire generat com el farmacèutic o alimentari; o entorns on l'eficiència i fiabilitat son cap dalts com l'automoció.

Els nostres clients queden "sorpresos" quant amb els estudis realitzats abans i després de realitzar el canvi comproven que la inversió queda amortitzada en només 2 o 3 anys. Això és degut a l'estalvi energètic que el disseny i la tecnologia dels compressors Atlas Copco incorporen. Imaginat l'estalvi que significa per un empresa al llarg de la vida útil de l'equip; a més d'obtenir una fiabilitat i rendiment immillorables.

Una altra línia del negoci és que disposen de tot tipus d'equipament relacionat amb la pnèumatica, hidràulica..., oi?

Sí, i tant! Els compressors només són una part del negoci. A banda, també comercialitzem eines i solucions industrials Atlas Copco (pneumàtiques, elèctriques i electròniques) per satisfer qualsevol necessitat productiva en tots els sectors industrials. També disposem de servei tècnic oficial. I distribuïm tot tipus d'equipament industrial relacionat amb la pneumàtica, la hidràulica i l'estanquitat. Però el més important, deixant de banda que sempre treballem amb productes líders en el sector i de la màxima qualitat i garantia, és el servei que oferim i l'assessorament que dona el nostre equip humà, que té més de 30 anys d'experiència.

També, autoritzat per Atlas Copco, sou servei tècnic oficial. Quins serveis oferiu?

Tenim una relació de partners amb Atlas Copco, de manera que quant algú ve a Neofluid a buscar un producte o servei, nosaltres actuem i som Atlas Copco a tots els efectes. A banda de poder oferir els productes Atlas Copco amb totes les garanties associades que això representa, també disposem com ve dius de Servei tècnic oficial.

Si d'una cosa estem satisfets i orgullosos és del nostre servei tècnic. Són tècnics altament qualificats, amb formació continua per part d'Atlas Copco i Neofluid. Els nostres operaris no només s'ocupen de fer els manteniments preventius i correctius dels compressors i altres aparells industrials sinó que s'anticipen i tenen una actitud proactiva alhora de proposar millores i solucions als reptes que es presenten.

Per a quins sectors treballen?

Tenim presència en tots els sectors industrials: farmacèutic, alimentari, automoció, construcció, plàstics, agrari i manufactura en general. Tenim la sort que els nostres productes encaixen i s'adapten a tot tipus de processos i exigències industrials.

I per a quin mercat?

El nostre àmbit d'actuació és el català, tot i que fem actuacions a escala estatal i internacional en col·laboració amb els clients.

Quina és actualment la plantilla de l'empresa?

El nostre equip humà és una de les principals raons de l'èxit de Neofluid. Actualment tenim 16 treballadors, la mitja d'antiguitat de la plantilla es de 17 anys – imagina el valor que això representa pels nostres clients.

Neofluid sempre ha valorat molt l'estabilitat, sempre busquem compromisos a llarg termini i sabem que el nostre èxit depèn de les persones de les que ens envoltem. De fet alhora d'afrontar una nova contractació la característica més important, quasi única, que valorem es l'encaix a nivell personal i d'actitud de la persona, molt per sobre dels coneixements que pugui aportar.

Com ha evolucionat el sector i com encaren el futur?

El nostre sector ha evolucionat en línia al que ha passat en altres sectors. La competència ha crescut significativament, els marges comercials s'han reduït molt i el mercat està constantment sotmès a qualsevol cosa que passi a milers de quilòmetres d'aquí.

En aquests últims anys han incrementat substancialment empreses que ofereixen solucions de poca qualitat i servei deficient, el que podríem dir model 'low cost'. Per sort les empreses avui en dia tenen eines per avaluar el que impliquen aquestes opcions, aparentment 'low cost,' per als seus processos industrials i que sovint es transformen en opcions amb un alt cost econòmic i d'aquesta manera prendre la decisió que més s'adapta al seu perfil i model d'empresa.

Neofluid encara el futur amb optimisme, ara mateix estem en procés d'actualitzar el nostre model empresarial basat en els valors amb que vam iniciar Neofluid: oferir productes líders en el mercat amb un servei immillorable, i continuar amb l'excel·lència del nostre servei tècnic però aprofitant les innovacions tecnològiques per millorar la nostres propostes comercials i fer-les encara més atractives i rendibles pels nostres clients.

Per créixer i innovar cal invertir. En moments d'expansió es necessiten suports de bancs com BBVA. Per què confien en aquesta entitat bancària?

Sempre hem valorat el tracte rebut en els àmbits comercial i de servei. Comptar amb una gestora personal excepcional i de manera constant en el temps ens facilita i agilitza molt les nostres operacions. BBVA sap i entén com treballem, la nostra tolerància al risc així com la nostra solvència i compromís amb els proveïdors.

BBVA està fent grans esforços en temes d'innovació tecnològica i digitalització. La vostra empresa se'n beneficia?

Sí, i tant! Les noves aplicacions i models de gestió bancària ens permeten tenir un control quasi absolut i en temps real de l'operativa diària així com de la nostra situació financera. Podem optimitzar la tresoreria i estar preparats i reaccionar ràpidament davant d'imprevistos.