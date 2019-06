Maldonado: «L'evolució de la marca respon a la nostra transformació i globalitat»

BBVA ha desplegat per tot el món la seva nova identitat de marca. Recentment l'han presentat amb el logo que l'acompanya.

BBVA ha unificat la seva marca a escala global i ha estrenat un nou logo, per què ara?

Des del seu naixement el 1999, amb la fusió de Banco Bilbao Vizcaya i Argentaria, el logo ha estat objecte de lleugers canvis. Aquesta vegada el banc unifica la seva marca a tots els països per transformar-la en una entitat global que treballa per donar el millor servei als seus clients amb una mirada posada en el millor futur.

Apostem per la màxima innovació com a eix de desenvolupament del nostre servei al client, hem evolucionat a una marca global, com a resposta a la nostra transformació i globalitat, comprometent-nos amb el territori en el qual estem presents. Coneixedors de la realitat del client, ens hem adaptat per donar resposta a les seves necessitats, on, quan i com el client vulgui. Aquest ha estat l'objectiu del nostre canvi d'identitat, comunicar millor aquesta realitat.

Per donar aquest servei al client i posar a l'abast les noves oportunitats a BBVA ens hem transformat i seguim fent-ho, tant en la nostra proposta de valor com en la nostra forma de treballar i gestionar els projectes. Aquest era el moment d'actualitzar la nostra identitat per poder mostrar al nostre client i a la societat els valors de BBVA. A més, aquest canvi és tot un estímul per seguir transformant-nos.

Amb una marca tan consolidada, no tenen por de perdre la força de la seva identitat?

Al contrari, la globalitat multiplica la força de la marca perquè ofereix importants avantatges en termes de creixement i diversificació. Considerem que actualment tenir una marca única és essencial en el procés de transformació en el qual està immers BBVA des de fa anys. A més, posa en relleu l'aposta de BBVA per oferir als clients productes i serveis globals amb la millor experiència d'usuari desenvolupant solucions que ajudin els clients a prendre les millors decisions per a les seves vides i negocis.

Aquesta nova identitat també és un clar reflex dels valors de BBVA, especialment el que marca la nostra unió com a equip. «Som un equip», és un valor molt clar al nostre banc, emfatitza la importància de les persones que treballen al grup, així com el seu compromís amb el projecte que és BBVA.

Què significa el nou logo? Per què s'ha triat aquest?

La nova identitat està pensada des del principi tenint en compte el client. En el procés de disseny del nou logo es va testar amb clients i finalment es va escollir el que, segons aquests, connectava millor amb el nostre propòsit de posar a l'abast de totes les oportunitats d'aquesta nova era.

En primer lloc, la A en moviment ascendent representa l'oportunitat, és un símbol de prosperitat i creixement, i trasllada valors positius.

En segon lloc, en la nova identitat, el tractament de la llum és molt rellevant perquè inspira oportunitats per aconseguir les nostres metes i somnis.

En una entitat de la dimensió de BBVA canviar de manera global la marca deu ser un procés molt complex i que requereix molts recursos. Què ha suposat?

Es tracta d'una feina que afecta diverses àrees i que requereix una gran coordinació. En el projecte han treballat responsables d'implantació de la nova identitat en els principals punts de contacte amb el client i els diferents canals de servei al client. La feina requereix un gran nivell de detall que comença amb la realització d'un mapa de contacte de la marca amb el client. Un cop realitzat, es valora el seu impacte i es prioritza la implantació. A BBVA disposem del millor dels dos mons: el físic i el digital.

El resultat d'aquest inventari és interminable. Però és molt important per definir l'estratègia i prioritats d'implantació. Seguint aquest full de ruta, marcat pel mateix client, és com anem realitzant els canvis.