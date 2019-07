Luz Martín Manjón: «Aviat inclourem noves maneres d'estalviar de forma automàtica»

«Programa tu cuenta» és el nou servei digital que BBVA ofereix als seus clients a través de l'aplicació que els permet personalitzar i accionar sis regles per realitzar de manera automàtica tasques de la gestió del dia a dia de les seves finances

En què consisteix «Programa tu cuenta» i quins avantatges aporta al client?

És una nova funcionalitat dins l'app que té com a objectiu ajudar els clients a gestionar el seu dia a dia, automatitzant certes accions mitjançant regles simples que d'una altra manera requeria haver d'estar pendents per realitzar-les manualment. Amb aquestes regles hem cobert dues necessitats que ens traslladaven els clients: gestionar fàcilment els diners del compte i traslladar diners d'un compte a l'altre i accionar l'estalvi de manera fàcil.

Han fet proves amb els clients per valorar el seu feedback?

Hem realitzat tests amb clients abans d'obrir l'eina per veure com responien a la idea i també després, amb les regles ja construïdes. El feedback sempre ha estat molt bo, de fet ens demanen més regles i ens aporten idees sobre les que ja hi ha.

Quines són les més utilitzades?

Tant la del saldo mínim com la de l'arrodoniment són les més utilitzades per part dels clients que ja han activitat les regles.

Com és el procés de disseny d'una eina d'aquestes característiques?

A partir d'una idea, la desenvolupem amb l'equip d'experiència de l'usuari i es fan prototips que testem amb els clients. Quan es té clar per on es vol anar, es treballa en la viabilitat tècnica i en els dissenys per definir el producte. Quan el servei està desenvolupat per fer una prova pilot, s'obre a un grup reduït de persones (treballadors) per veure els possibles casos que tenim i les coses que no s'han tingut en compte. La millorem fins que està llesta per als clients i amb el seu feedback es va reconstruint per millorar-la.

Com complementa la resta d'eines que BBVA ja ha desenvolupat, com BBVA Bconomy?

Bconomy és una anàlisi de l'estat de la salut financera dels clients. Amb això el client sap que ha d'estalviar, però fins ara no tenia les eines per accionar aquests plans d'estalvi. «Programa tu cuenta» és la peça que faltava per poder completar l'experiència i aconseguir els objectius d'una manera simple i sense esforços.

Per què té BBVA aquesta línia de treball basada en l'estalvi? És una demanda dels clients?

Un dels motius de més estrès de les persones en general són els diners i fer front als imprevistos. Nosaltres posem a disposició del client la informació sobre els seus ingressos i les seves despeses i les eines perquè pugui estalviar si ho desitja, però ell decideix si ho vol fer o no.

Quins altres llançaments tenen previstos?

Aviat inclourem més possibilitats per cobrir necessitats de gestió del dia a dia i també noves maneres d'estalviar de forma automàtica.

Forrester ha valorat en el seu últim informe aquest tipus de serveis, en especial «Movimientos previstos» i «Bconomy», quins són els propers passos per mantenir aquest nivell?

Seguim treballant en la creació d'experiències basades en dades per poder donar resposta a les necessitats dels clients i posar a la seva disposició tota la informació necessària perquè puguin prendre millors decisions en el seu dia a dia. Actualment treballem per conèixer què és rellevant per a cada client i ser nosaltres els que de manera proactiva els ajudem a anticipar-se a les decisions. «Programa tu cuenta» és part d'aquesta experiència self driven. Aquesta és la línia en la qual estem treballant conjuntament amb BBVA Data & Analytics i en la qual creiem que encara tenim molta feina a fer, però definitivament és diferencial i estem fent els passos correctes.