Antoni Ballabriga: «Aspirem a què tots els productes tinguin una solució sostenible»

Antoni Ballabriga és el copresident del comitè directiu d'UNEP FI, l'aliança de Nacions Unides pel sector financer creada el 1992 per promoure les finances sostenibles, i director global de Negoci Responsable de BBVA

Sembla que no hi ha marxa enrere davant els reptes globals que ens arriben amb el canvi climàtic... El sector privat estarà a l'altura?

Haurà d'estar-hi. Mai abans ens havíem enfrontat a un canvi d'aquestes dimensions. És la reflexió que hem de fer totes les indústries, totes les empreses. La ciutadania l'està fent i el sector financer ha d'assumir la seva responsabilitat i adoptar una mentalitat diferent.En aquest sentit, estem veient que els inversors s'interessen cada vegada més per l'acompliment de les empreses en sostenibilitat. A més, cal repetir una vegada i una altra que, des del punt de vista empresarial, la sostenibilitat és rendible. Les dades així ho avalen. Segons el Global Sustainable Invest-ment Review del 2018, la inversió sostenible ha crescut fins a la xifra de 30 bilions de dòlars el gener del 2018. En tot cas, el canvi vindrà quan s'incorpori la sostenibilitat en solucions per als clients, tant per a les grans empreses, com per als particulars i les pimes. Les noves generacions estan exigint solucions ja.

Creu que les finances sostenibles guanyaran pes pen l'estratègia de les entitats?

Així és. És el moment que el sector privat, en el nostre cas el sector financer, faci un definitiu pas endavant. L'agenda global implica els Estats i les empreses. Al sector financer i per descomptat a les societats en el seu conjunt.

On estem actualment en finances sostenibles en el cas de la taxonomia de la UE?

La Comissió Europea va llançar el 2018 un Pla d'Acció en Finances Sostenibles amb l'objectiu d'alinear les polítiques públiques i els mercats de capital per reorientar els fluxos de capital cap al desenvolupament sostenible. El 18 de juny passat el grup d'experts va publicar el seu primer informe sobre la taxonomia i l'estàndard de bons verds i el seu informe intermedi sobre índexs de referència. Queda molt per fer, però la nostra valoració inicial és clarament positiva.

Quines seran les implicacions per als bancs?

La taxonomia és com un diccionari que permet definir quines activitats són sostenibles. El seu ús no serà obligatori per als bancs, però és cert que serà el diccionari de referència que s'utilitzarà per informar el mercat, els inversors i els supervisors sobre l'activitat de finances sostenibles desenvolupada.

I a més a més hi ha els Principis de Banca Responsable que se signaran aquest setembre a Nova York.

BBVA va ser un dels bancs fundacionals dels Principis de Banca Responsable de Nacions Unides. Hi vam anunciar la nostra adhesió el novembre de l'any passat al costat de gairebé 30 bancs més i avui dia ja s'hi han unit un total de 124 bancs. Es tracta del primer marc de referència global que defineix el paper i les responsabilitats del sector per a un futur sostenible.

Quin balanç fa del Compromís 2025 anunciat l'any passat per BBVA?

El balanç és molt positiu. El nostre objectiu és mobilitzar 100.000 milions d'euros en 8 anys entre el 2018 i el 2025, per lluitar contra l'emergència climàtica i ajudar en el desenvolupament sostenible. L'any passat ja vam mobilitzar 11.800 milions d'euros. En el primer semestre del 2019 hem arribat als 10.000 milions, la qual cosa suposa el 50% més que en el mateix període de l'any anterior, per la qual cosa estem accelerant el ritme. En el mercat majorista, hem consolidat el nostre lideratge en la col·locació de bons, així com en la concessió de préstecs corporatius sostenibles. Hem continuat innovant amb noves solucions que contribueixen al desenvolupament d'un complet portfolio.

També de cara al client minorista?

Hem avançat en solucions sostenibles per al client particular com el nostre nou crèdit promotor sostenible; així com el crèdit verd per a vehicles elèctrics i híbrids llançat recentment. La nostra aspiració és que tots els productes per als nostres clients tinguin la seva corresponent solució sostenible. No només per a grans empreses i institucions, sinó també per a pimes i particulars. Un objectiu que esperem aconseguir el 2020 per als nostres principals productes a l'Estat espanyol.