AUSA exporta el 70% de màquines i segueix creixent

Qualitat, efectivitat i robustesa. Són tres valors de la marca AUSA, que dissenya, fabrica i ven maquinària industrial a tot el món. L'empresa, amb seu a Manresa, exporta a mercats internacionals el 70% de la seva producció, amb tendència a l'alça, segons Ramon Carbonell, CEO de l'empresa: «Tenim molt pes a la Unió Europea i anem guanyant presència a EUA, Àsia i Oceania. En el pla estratègic dels propers cinc anys preveiem un creixement de vendes al continent americà, a Àsia-Pacífic i al nord d'Europa». AUSA té un ADN exportador i competitiu: «una empresa que exporta juga amb grans players globals i això només és possible sent competitius».

El negoci d'AUSA es basa en tres línies: dúmpers, carretons totterreny i manipuladors telescòpics, per al sector de la construcció, agrícola i industrial. L'empresa està renovant la gamma de productes per oferir-ne «de més ecològics i tecnològics» i això vol dir «inversió en disseny, prototips, cadena de valor...», explica Ramon Carbonell. AUSA és un empresa sòlida, que ha plantat cara a la crisi de la covid malgrat l'aturada de la producció ara fa un any: «Vam deixar de rebre peces i vam haver de parar i activar un ERTO fins que vam poder reprendre la producció», assenyala Carbonell.

AUSA té una plantilla de gairebé 300 treballadors, i el gruix es troba al Bages, que és on es fa fabrica tota la maquinària. Ramon Carbonell remarca l'aposta per continuar creixent a la comarca: «tenim una fàbrica molt competitiva perquè aquí hi ha una cultura i entorn industrials que són clau. Al Bages hi trobem talent i un context industrial que ens beneficia». Permet a AUSA mantenir el nivell de rigor necessari perquè les màquines satisfacin els nivells d'exigència».

Línia de producció a la fàbrica d'AUSA, a Manresa

Del PTV als vehicles industrials

AUSA va néixer el 1956 de la mà de quatre emprenedors manresans que van crear el microcotxe PTV. Més tard, van apostar per la maquinària industrial i van idear el dúmper. A finals dels anys 60 va començar l'expansió a mercats estrangers i la conquesta no ha parat.



Per a més informació:

AUSA

C/ Castelladral, 1

08243 Manresa

93 874 73 11

www.ausa.com