Grup Arfeco dona solucions efectives per a cada projecte

Especialistes en l'execució de tasques de manteniment a comunitats de veïns, Grup Arfeco també fa reformes de banys i cuines i obres de rehabilitació integrals d'habitatges i locals comercials.

Arfeco ha fet l'enrajolat de la piscina de Santpedor

El manteniment de les comunitats veïnals és la principal activitat d'aquesta empresa manresana, que actualment treballa per a sis administradors de finques i controla més de 200 blocs de pisos de Manresa i el Bages. El gerent d'Arfeco, Aleix Felip, explica que compta amb un equip de professionals que li permet oferir treballs de reparacions d'aigua, llum i gas, pintura, fusteria, impermeabilitzacions i paleteria: «Fem tota mena de tasques relacionades amb la reforma i el manteniment». I un valor afegit és el servei d'arquitectura tècnica per a particulars i empreses. «Sóc arquitecte tècnic i donem aquest servei des que vam néixer l'any 2013», assenyala Aleix Felip, que recorda que «als inicis érem dos treballadors, i la nostra feina se centrava en reparacions petites i despatx d'arquitectura tècnica».

Iniciativa emprenedora

Amb els anys l'empresa ha anat creixent i actualment Grup Arfeco compta amb una plantilla de quinze treballadors: «Ens avalen vuit anys d'experiència i un equip humà que ens permet oferir un servei de qualitat, des de la proposta fins a la realització del projecte, passant per la tramitació de la llicència d'obres si és necessari», remarca el gerent.

L'evolució de l'empresa ha estat progressiva i ascendent, i amb la crisi de la covid s'ha vist obligada a reinventar-se. Com? Amb la venda de productes Pro1000 (desinfectant, neteja llantes, neteja barbacoes i antilliscant) que Grup Arfeco distribueix via Internet i per mitjà de distribuïdors.

Les perspectives de futur són bones. Aleix Felip té idees per ampliar la cartera de serveis: «comprar un aparell per localitzar fuites d'aigua i ponts tèrmics i agilitzar la solució; i estudiar la manera de resoldre les males olors de molts pisos sense haver-hi d'entrar». L'objectiu és «donar solucions de manera ràpida, fàcil i efectiva». És el tret diferencial de Grup Arfeco.

Projecte de rehabilitació integral d'una sala interior

Per a més informació:



GRUP ARFECO

C/ d'Avinyó, 21 / 08240 Manresa

93 874 91 54