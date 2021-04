Maas, garantia de qualitat i experiència en serveis integrals de mobilitat

El grup automobilístic Maas, un dels líders en serveis integrals de mobilitat a Catalunya, continua consolidant la seva presència amb més de 30 instal·lacions ubicades al Bages, Vallès Oriental, Vallès Occidental, Baix Llobregat i a l'Anoia. Gràcies a la seva xarxa comercial, grup Maas ofereix solucions globals per a empreses i particulars, com ara venda de vehicles nous i d'ocasió, gestió de flotes comercials, serveis de postvenda, venda i distribució de recanvis originals, lloguer de turismes i vehicles industrials, corredoria d'assegurances i, fins i tot, servei de gestoria integral.

Des dels seus inicis l'any 1964, Maas acumula més de 50 anys d'experiència al capdavant del sector automobilístic del nostre país. Set marques comercials de primer nivell avalen la seva gran oferta de turismes i vehicles industrials: Citroën, DS, Nissan, Seat, Cupra, Kia i Škoda. Algunes d'aquestes marques s'han consolidat a la Catalunya Central de la mà de concessionaris i establiments comercials del grup, com Ondinauto, Maas Pragauto o Maas Exclusivas Pont.

GRUP MAAS

Ondinauto Manresa, sempre present

Ubicat al número 257 de la carretera de Vic, Ondinauto Manresa és un dels cinc concessionaris oficials Seat del grup Maas. Ofereix un excel·lent servei de vendes, amb vehicles nous, d'ocasió i Km 0 i un qualificat servei postvenda amb recanvis originals. A més, a Ondinauto Manresa també hi ha un espai destinat a vehicles oficials de la marca Cupra, la filial més esportiva del fabricant espanyol.

GRUP MAAS

Maas Pragauto, concessionari oficial Škoda a Manresa

També a Manresa i a la mateixa ubicació que Ondinauto, s'hi troba Maas Pragauto, l'únic concessionari oficial Škoda del grup. Aquest establiment està format per un equip de professionals especialistes en Škoda, un fabricant d'automòbils txec i una de les quatre empreses de cotxes més antigues del món. Maas Pragauto també ofereix vehicles nous, d'ocasió, servei oficial postvenda i finançament a mida, entre d'altres serveis.

GRUP MAAS

Maas Exclusivas Pont, a Manresa des de 2012

A escassos metres d'Ondinauto i Maas Pragauto, també a la carretera de Vic s/n, s'ubica Maas Exclusivas Pont, un dels 10 concessionaris oficials Citroën pertanyent al grup. Tot i ser la marca amb la qual va néixer Maas el 1964, el concessionari oficial de Citroën va arribar a Manresa l'any 2012. Cotxes nous, d'ocasió i un servei excel·lent postvenda oficial és el que troben els clients a les seves instal·lacions.

Maas es mou per la seguretat

La seguretat és un factor molt important per a Maas. Mesures estrictes d'higiene i prevenció de la covid estan presents a tots els concessionaris i establiments vinculats al grup Maas. Aquest protocol consisteix en una desinfecció constant de concessionaris i tallers, tant dels espais com dels vehicles; desinfecció acurada de superfícies, mobiliari i objectes; mesures de seguretat individual amb guants i gel hidroalcohòlic per a tots els clients; capacitat reduïda amb visites personalitzades gràcies amb un sistema de cites concertades prèviament; distància de seguretat mínima de dos metres de tots els col·laboradors amb els visitants i una comunicació i tramitació telemàtica per evitar, en la majoria de casos, el contacte presencial amb el client.



Per a més informació:

ONDINAUTO MANRESA

Carretera de Vic, 257

Manresa

93 380 16 11

www.ondinauto.com

MAAS PRAGAUTO

Carretera de Vic, 257

Manresa

93 380 16 00

www.maaspragauto.com

MAAS EXCLUSIVAS PONT

Carretera de Vic, s/n

Manresa

93 380 85 00

www.esclusivaspont.com