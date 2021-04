Toyota, la marca de referència de vehicles híbrids, creix en vendes

L'atenció i el tracte personalitzat són aspectes fonamentals per fidelitzar els clients de Tallers Ballús, concessionari oficial Toyota al Bages i Berguedà. Ofereix un servei integral de venda, finançament, assegurança, manteniment del vehicle, reparacions, planxa i pintura. I a nivell d'empreses, els serveis de rènting i leasing. El gerent de l'empresa, Jordi Ballús, explica que la satisfacció dels clients és clau per a Tallers Ballús i per a la firma Toyota: «oferim un servei global tenint molt present les necessitats de cada client».

Models Toyota al concessionari de Manresa. El blanc és el Yaris elèctric híbrid, Cotxe de l'Any 2021

L'híbrid, l'opció més viable

Els compradors aposten cada vegada més pels cotxes híbrids. A Tallers Ballús les vendes són elevades, tal com destaca el gerent: «Hi ha anys que el 70% dels vehicles venuts són híbrids. De fet, amb els utilitaris ja tenim models sense l'opció de gasolina. I evidentment de dièsel cap, només furgonetes i cotxes grans». Els c lients ho valoren perquè «cada vegada hi ha més consciencia a l'hora d'adquirir un cotxe que contamini menys». A més, «gasten menys, es paguen menys impostos i les revisions són més barates», remarca Jordi Ballús. Són avantatges de conduir un híbrid. I la gamma de Toyota és molt àmplia.

Filosofia 'Beyond Zero'

Toyota va estrenar una estratègia ambiciosa l'any 1997 amb el primer cotxe híbrid (gasolina i motor elèctric), amb el convenciment que seria una aposta de futur. El temps els ha donat la raó. I actualment el repte de Toyota és Beyond Zero, una nova forma de mobilitat amb la sostenibilitat com a pilar fonamental. Es basa en el desenvolupament de tecnologia zero emissions. Amb aquest objectiu, fa més de vint anys va fabricar el primer vehicle híbrid del món i aquest anhel es manté amb els híbrids endollables, els vehicles elèctrics, sense emissions, i els impulsats per hidrogen.

L'evolució de Tallers Ballús

Tallers Ballús ha anat creixent des que es va implantar a Manresa fa 45 anys. L'evolució ha estat bona amb un augment del nombre de vendes i, de rebot, més cotxes al taller: «Oferir planxisteria i pintura a les mateixes instal·lacions és un valor afegit», comenta Jordi Ballús. La plantilla també ha augmentat, amb cinc anys ha passat de 15 a 25 treballadors.

Malgrat la crisi de la covid, Toyota és una marca sòlida i «estem en un bon moment». A nivell de vendes, el juliol del 2020 va ser el mes que Tallers Ballús va vendre més cotxes nous de la història. En concret 66 Toyota nous. Les perspectives de futur són bones: «la marca ens guia per adaptar-nos a ser una empresa de mobilitat. Aquesta és la filosofia», assenyala.

Premi Toyota Ichiban