Certificats de professionalitat de soldadura, punt fort d'EMI

Formació per a persones a l'atur i cursos de reciclatge per a treballadors i empreses. Aquestes són les principals línies d'actuació de la Fundació EMI de Manresa. És una entitat privada sense ànim de lucre amb una llarga experiència i el reconeixement oficial dels principals organismes reguladors. És un centre autoritzat per la Generalitat i ofereix formació d'administratiu, comerç i logística, auxiliar de magatzem, electricitat i electrònica, i soldadura, amb diferents certificats de professionalitat. I també carnets de maquinària relacionats amb la seguretat.

El curs de soldadura permet obtenir un certificat de professionalitat

Els cursos de soldadura tenen «molt bona acceptació». Els alumnes aprenen tots els conceptes necessaris per obtenir el certificat de professionalitat. «Tenim bona maquinària i professors molt competents», explica Anna Martínez, directora de la Fundació EMI de Manresa. La seu és al passeig de Pere III però també disposa d'una nau al polígon dels Dolors, amb quinze cabines i maquinària adaptada perquè cada alumne pugui fer treballs de soldadura.

La formació va dirigida, per una banda, a persones desocupades i, per l'altra, a treballadors d'empresa que necessitin ampliar els seus coneixements. «Els cursos els impartim a les nostres instal·lacions però també, si fa falta, ens desplacem a l'empresa. Tenim competència per fer homologacions, i disposem de professors que són qualificadors i certifiquen les soldadures dels clients», comenta Martínez, que remaca la importància «d'aprendre a soldar per ser un bon operari», tot i l'evolució de la tecnologia «i la indústria 4.0».

La soldadura és l'especialitat d'EMI i un dels cursos amb més demanda, però no és l'únic. «Tots tenen sortida i n'estem molt contents», diu la directora. La satisfacció dels alumnes també és bona. De fet, un cop finalitzat el curs surten preparats per incorporar-se al mercat de treball.

El vessant formatiu de la Fundació EMI es complementa amb la d'agència de col·locació: «El Servei d'Ocupació de Catalunya ens envia gent de perfils diversos per inserir al món professional. Donem servei a autònoms i empreses amb ajudes de la Generalitat com Catalunya Emprèn i Consolida't», assenyala la directora Anna Martínez.

Una de les aules de la Fundació EMI amb alumnes en temps de covid

La branca social hi és present amb projectes de l'Obra Social La Caixa

Incorpora

El programa Incorpora és un dels projectes de l'Obra Social La Caixa que té en curs la Fundació EMI. S'adreça a persones que estan en risc d'exclusió social i l'objectiu és facilitar-los l'accés al món laboral.

Reincorpora

El programa Reincorpora ajuda les persones privades de llibertat a refer la seva vida per mitjà d'accions enfocades a facilitar-los la reinserció social i laboral. En els últims anys, la Fundació EMI fa cursos per als presos de Lledoners.

Autoocupació