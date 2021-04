Plana Fàbrega garanteix solucions i sistemes de seguretat a mida

Un bon sistema de seguretat ajuda a prevenir robatoris. Una bona instal·lació de telecomunicacions et fa la vida més fàcil. Plana Fàbrega és una empresa de referència en seguretat, telecomunicacions i material elèctric. Es va crear el 1967 i actualment té presència a tot Catalunya, Astúries, Madrid i el Marroc.

A Manresa, Plana Fàbrega s'hi va instal·lar l'any 1990 i ha anat creixent. Ubicada en una nau del polígon dels Dolors compta amb una plantilla d'una trentena de treballadors que donen cobertura a les comarques del Bages, Moianès, Berguedà, Anoia i el nord del Baix Llobregat. L'alta eficiència i rapidesa de l'equip humà permet atendre qualsevol necessitat amb les màximes garanties, tal com destaca el gerent de l'empresa, Josep Salada: «Liderem el mercat gràcies al compromís que adquirim amb els clients».

Confiança, eficàcia, protecció, tecnologia, professionalitat, servei, seguretat i experiència avalen Plana Fàbrega, on trobareu «tant els experts com els productes i tecnologies adequats per protegir la llar o empresa, i per connectar-la de manera eficient», explica Josep Salada. Remarca que Plana Fàbrega és tecnologia: «proposem i assessorem sobre les darreres novetats en materials i productes».

Plana Fàbrega ofereix solucions i sistemes de seguretat a mida, per a la llar, el negoci o l'empresa. Comercialitza productes i serveis de manteniment d'antenes, porters i videoporters, càmeres de videovigilància, aparells de detecció i extinció d'incendis, il·luminació, emergència i alarmes, amb control de central receptora que controla i gestiona permanentment totes les senyals dels sistemes de seguretat que hi ha connectats.

Josep Salada, gerent, i Jaume Torras, delegat a Igualada

Serveis auxiliars per tancar el cercle

L'expansió de Plana Fàbrega ha estat notòria, a nivell territorial i amb la diversificació de l'oferta. Com a serveis auxiliars i complementaris, Plana Fàbrega ofereix neteja a empreses i particulars, conserges, porters de finques, controladors de pàrquing i custòdia documental i destrucció d'arxius.

El gerent de Plana Fàbrega Manresa, Josep Salada, destaca la capacitat de l'empresa per dona resposta a les necessitats de cada client: «evolucionem i ens renovem constantment per garantir serveis de qualitat».

Plana Fàbrega encara el futur amb optimisme. Un cop superada la crisi de la covid, aquest any 2021 la feina s'ha reactivat i els seus serveis estan sol·licitats. «En general tots», apunta Josep Salada. I afegeix: «en l'àmbit de la seguretat notem cada vegada més demanda i més contractació de serveis. Fa vint anys no s'instal·laven ni tantes alarmes ni tantes càmeres de seguretat».

FOTO/OSCAR BAYONA

Vigilants de seguretat, personal de confiança per assegurar que tot està en ordre

La vigilància és un servei més de Plana Fàbrega. Una línia de negoci que permet a l'empresa donar un servei complet i integral al client. «Tanquem el cercle en matèria de seguretat, ja que si per exemple tens una alarma amb Plana Fàbrega i vols contractar servei vigilància, t'interessarà fer-ho amb la mateixa empresa», explica Francisco Osuna, cap de serveis de vigilància. Plana Fàbrega té a disposició un servei de vigilants per garantir la seguretat d'empreses, clubs esportius, escoles, propietats privades, i també d'actes públics com ara fires, festes o certàmens. En el context de pandèmia de la covid la contractació per part de les administracions s'ha reduït molt «perquè es fan poques activitats», però ha compensat l'augment de demanda de vigilància a empreses: «Naus i fàbriques on pràcticament on durant mesos hi ha hagut poca activitat perquè es feia teletreball han optat per vigilància», remarca Francisco Osuna. Els vigilant de seguretat són professionals titulats, acreditats, que van uniformats, amb porra i poden fer intervencions, retencions i posar a disposició de la policia les persones infractores. És la diferència amb els conserges, que controlen i fan una funció dissuasiva.

Els vigilants de seguretat són personal de confiança, garanteixen l'ordre i estan en comunicació amb les forces de seguretat quan és necessari.



