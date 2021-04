Els Dolors, un polígon amb activitat econòmica i industrial diversificada

El polígon industrial dels Dolors, a l'entrada nord de Manresa (zona de la Pujada Roja) s'hi estén un teixit productiu potent, amb la presència de gairebé de 200 empreses en un espai de 65 hectàrees i amb pràcticament el sòl disponible exhaurit i la majoria de naus plenes. Hi ha empreses de totes mides i de diferents sectors, des d'automoció fins a supermercats, passant per benzineres, oci, empreses industrials, de recanvis de materials o d'instal·lacions, entre d'altres serveis.

La diversitat de l'activitat econòmica i el creixement que ha experimentat el polígon en els últims anys ha donat als Dolors un caire més comercial. Els empresaris destaquen «el tarannà especial» del polígon per la seva situació propera al nucli urbà de Manresa. De fet, és un polígon ben comunicat amb la xarxa de carreteres, amb l'eix del Llobregat i l'eix Transversal a tocar. En aquest sentit, una demanda de l'associació d'empresaris dels polígon és tenir accés més directe des del carrer Sallent a l'Eix Transversal direcció Lleida. Actualment no es pot accedir a la ronda Manresa en aquest sentit des de la rotonda del Centre Tecnològic, només es permet cap a l'altra direcció, i per tant s'ha de fer el canvi de sentit a la rotonda de l'Uniplant per anar a buscar l'eix Transversal cap a Lleida.

Segons el president de l'associació, Santi Serarols, «fem la petició d'una sortida directa perquè milloraria molt la comunicació viària del polígon i de la ciutat, ja que el carrer Sallent és cada cop més transitat» El problema però és que hi passa la via del tren, «i això ho complica». De la mateixa manera, afegeix «que hi ha un carrer tallat al polígon que s'hauria de poder unir amb la rotonda de la Salle, i el pas de la via ho dificulta».

LES DADES



Superfície del polígon: 656.573,96 m2

Sól disponible: 50.000 m2

Nombre d'empreses: al voltant de 200

Associació d'empresaris dels Dolors: 32 socis

La urbanització es va enllestir l'any 2007

L'esperada urbanització del polígon dels Dolors es va inaugurar el maig del 2007. Tot i que durant la dècada dels anys 1990 i principis dels 2000 es van anar fent treballs progressius, l'execució de l'obra que va permetre al polígon disposar de tots els recursos i serveis no es va enllestir fins el 2007.

A més de fer realitat unes obres pendents des de feia dècades, la millora del polígon va convertir el carrer Sallent en una nova porta d'entrada a Manresa. Una via que amb el pas dels anys ha anat guanyant pes i s'ha configurat com un important eix comercial i de serveis, amb la instal·lació de grups d'automoció, benzineres i supermercats, entre d'altres empreses.

Les obres del polígon les van sufragar íntegrament els propietaris de les naus. Van suposar la urbanització de tretze vials en un polígon creat a final dels anys seixanta, on la majoria de carrers estaven sense asfaltar i les xarxes dels serveis bàsics havien quedat antiquades. L'actuació es va desenvolupar en una superfície de 44 hectàrees, de les quals va ser exclòs el Palau Firal i el seu entorn.