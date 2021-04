L'associació d'empresaris fa tràmits per tenir videovigilància al polígon

Instal·lar un sistema de càmeres de videovigilància per afavorir la seguretat dels Dolors. Aquest és el repte amb què treballa l'associació d'empresaris del polígon. El president és Santi Serarols, director general de l'empresa Sencor, qui destaca que és un dels projectes que tenen entre mans: «Estem fent gestions amb el departament d'Interior de la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa per poder disposar de càmeres en aquest sector industrial». L'associació mou fils. També treballa per millorar els serveis, la imatge i la promoció del polígon: «per exemple, posar rètols indicadors de les empreses i vetllar per al manteniment de les zones enjardinades».

L'associació d'empresaris del polígon dels Dolors va néixer l'any 2004 i va prendre força el 2005, quan van començar les obres d'urbanització. «L'assocaciació va vetllar perquè l'execució de l'obra es fes d'acord amb les necessitats de les empreses, i per exemple va incidir perquè es modifiquessin amplades de voreres, perquè es millorin accessos al polígon, perquè s'habilitessin les zones de càrrega i descàrrega necessàries...», explica Serarols. També recorda que una lluita important va ser sobre la qualificació de sòl: «es va recuperar sòl per poder-hi construir locals comercials, ja que la normativa urbanística no hagués permès per exemple fer l'Esclat on és ara».

Santi Serarols presideix l'associació des del 2013 i actualment hi ha associades 32 empreses de les prop de 200 que hi ha al polígon dels Dolors. L'objectiu és augmentar aquesta xifra: «fem esforços en captar més empreses, com més pinya fem més força tindrem per aconseguir propòsits», argumenta el president.

Una de les tasques principals de l'associació és recollir peticions i queixes i traslladar-ho a l'Ajuntament: «Fem reunions periòdiques amb el consistori per exposar les demandes o problemàtiques del polígon, ja siguin temes relacionats amb la neteja, amb la circulació, la seguretat o l'incivisme». En aquest sentit, els empresaris pateixen pintades a les parets de les naus i brutícia i desperfectes de grups de joves que fan 'botellón'. És una de les problemàtiques no només dels Dolors sinó d'altres zones i polígons de Manresa. Per fer més força, fa un any i mig que les associacions d'empresaris de Bufalvent, Els Dolors, Pont Nou i els Trullols, de Manresa, es van unir, fet que Santi Serarols valora «molt positivament». Fan front comú i funcionen com a únic interlocutor davant de l'administració pública.