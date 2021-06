La primavera és temps de flors i a aquesta època fan molt goig a jardins i balcons. També les plantes d’interior llueixen més que mai. El repte, però, ha de ser conservar-les, si pot ser, durant tot l’any. Com? Et donem consells sobre com cuidar les plantes de casa teva perquè creixin sanes i felices:

Poda-les

Talla les fulles mortes, les flors o les tiges de la planta. Només cal tallar les parts que estan mortes, que tendeixen a ser marrons i seques. No ho treguis amb les mans, fes-ho amb unes tisores de poda.

Una bona poda ajuda a prevenir la podridura, evita plagues i malalties, fomenta el nou creixement i manté les plantes amb la base adequada perquè la llum del sol pugui arribar a totes les fulles.

Neteja-les

La pols a les fulles impedeix que la llum hi arribi i fa que es bloquegin els porus, per això cal refrescar les plantes on s’acumula pols.

Per a fulles grans i brillants, neteja la pols amb un drap net i humit. Per a les fulles peludes o punxegudes, neteja-les amb un raspall suau o una mica de cotó. Les plantes amb moltes fulles estretes, com per exemple les palmeres, es poden col·locar a l’aigüera, a la dutxa o a la banyera, i netejar-les amb un lleuger raig d’aigua.

Trasplanta-les

Has de canviar la planta de casa si les arrels surten pels forats del drenatge, si la torreta marca protuberàncies o si la planta mostra signes de lluita.

La majoria de plantes necessiten una torreta nova, més gran i amb drenatge adequat, cada dos o tres anys. El millor moment per trasplantar-les és a principis de primavera, quan la planta entra en temporada de creixement.

Fertilitza-les

Un cop podades, netes i trasplantades és bo alimentar amb fertilitzant les plantes que necessiten un impuls per créixer. Treu els cinc centímetres superiors de terra i afegeix-hi un fertilitzant de llançament lent, seguit d’una capa fresca de terra, i rega-la amb aigua.

