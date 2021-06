Preparar i arreglar el difunt perquè familiars i amics li puguin dir l’últim adéu. Aquesta és la tasca dels tanatopractors, professionals que treballen a les funeràries i que s’han especialitzat en tanatopràxia. Una disciplina que comprèn diverses pràctiques per condicionar el cos del difunt, des de tècniques d’higiene, conservació o embalsamament, fins a intervencions relacionades amb la restauració, la reconstrucció o l’estètica.

Ángel López és tanatopractor des de fa deu anys. Treballa a la funerària Àltima, a Manresa.

En què consisteix exactament la tanatopràxia?

Es tracta de deixar el cos el més natural possible. La tanatopràxia va més enllà de l’estètica del difunt, és el conjunt de tècniques que permeten condicionar-lo i conservar-lo. Fem embalsamament, reconstrucció, desinfecció i tanatoestètica (maquillatge, perruqueria, vestuari...), i també fem psicologia del dol.

Arreglem el cos del difunt perquè tingui un aspecte el més natural possible. La tanatopràxia va més enllà de l’estètica, ja que contempla un conjunt de tècniques que permeten condicionar i conservar aquest cos. Fem embalsamament, reconstrucció, desinfecció i tanatoestètica (maquillatge, perruqueria, vestuari...).

"Arreglem el cos del difunt perquè tingui un aspecte el més natural possible"

Quines tècniques utilitzen?

Embalsamem amb productes biocides especials per a cada cas, depenent de què ha mort la persona, usem materials de reconstrucció, ceres, perruqueria, i també maquillatge amb aerògraf. Es tracta d’un dispositiu d’aire comprimit que permet difuminar la pintura d’una forma més natural i uniforme, i cobreix més bé taques complicades o morats que pugui tenir el difunt, fent que no s’apreciïn. Aquest és un sistema molt innovador, que s’ha incorporat en els últims temps a la tanatopràxia, ja que és un sector que està en contínua evolució, ens formem molt, fem cursos... per conèixer i utilitzar sempre les millors tècniques.

La tanatopràxia es realitza en tots els casos?

Sí, excepte en morts per covid. Tot i que la llei no obliga a tenir tanatopractors a les funeràries, és recomanable disposar d’aquests professionals qualificats, ja que el fet de poder condicionar correctament el cos del difunt no només dignifica la persona, sinó que ajuda emocionalment les famílies a l’hora de retre-li el darrer comiat.

Hi ha moltes tècniques que s’han de conèixer i emprar segons si la persona ha mort d’accident o d’una o altra malaltia, sempre amb l’objectiu d’aconseguir recuperar l’aspecte natural.

Pel que diu, la seva feina pot marcar la diferència en un servei funerari?

Sí, és un valor afegit. I és una professió encara força desconeguda que cal posar en valor perquè és molt necessària, tant perquè contribueix a dignificar el difunt com perquè ajuda psicològicament a les famílies. De fet, és una feina molt valorada quan pateixes la mort d’un persona propera.

Quants tanatopractors treballen a Àltima Manresa?

Som 6. Tots amb formació reglada i continuada per estar al dia de les darreres tècniques.

Quin és l’objectiu de la seva tasca?

D’una banda, es tracta de condicionar el cos del difunt, de contribuir a dignificar el darrer comiat, perquè la família es pugui acomiadar de la persona estimada tenint la imatge el més natural possible i un record menys dolorós de la pèrdua. En aquest sentit, la tanatopràxia no només és l’estètica, sinó també la desinfecció i higienització del cos, perquè quedi ben net, i la família pugui acariciar-lo i fer-li un petó si ho desitgen. L’altre objectiu, per tant, és el d’ajudar psicològicament les famílies.

"Cal posar en valor la professió perquè contribueix a dignificar el difunt i ajuda psicològicament a les famílies"

Ho valoren molt les famílies?

Sí, la majoria són molt agraïdes, i això t’omple molt.

Suposo que això fa que es pugui estimar una professió així?

És vocacional. Veure les famílies agraïdes és molt reconfortant. A més, seguint les pautes dels psicòlegs experts en dol, la nostra professió ajuda a les famílies en aquests moments tan difícils.

Quin és el paper del tanatopractor en el dol?

Tenim la responsabilitat d’afavorir el procés de dol de tots els familiars i éssers estimats del difunt. La imatge d’un comiat es queda per sempre en el record i acompanya de forma intermitent durant tot el procés de dol. Les nostres funcions van lligades a l’aspecte estètic del difunt, però l’aparença, en aquest cas, va unida amb el procés psicològic del dol. Per això és primordial que sigui el més cuidada possible, que no hi hagi marques de patiment, que la persona porti la roba, el pentinat... que el representa. En aquest sentit, moltes vegades les famílies ens faciliten fotografies perquè la imatge del difunt sigui el més semblant possible a la persona en vida.

No poder-se acomiadar del difunt és un cop molt dur per la família. La pandèmia de la covid no ho ha permès i durant molts mesos les funeràries han hagut de fer-hi front. Les persones que morien i que moren per covid -cada vegada menys- no les pot tocar ningú, tal com marca la normativa. Per tant, en morts per covid no intervenien tampoc els tanatopractors...

No, no. Durant molts mesos vam centrar els nostres esforços en els enterraments, perquè no podíem fer condicionament de difunts. Ha estat molt dur, una catàstrofe. Per nosaltres, dedicats a presentar el difunt correctament davant la família era frustrant, i per la família era molt dolorós no poder dir adéu a la persona estimada i no acabar de tancar el cercle del dol.