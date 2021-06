El polígon Santa Maria és el motor econòmic d’Artés. En aquest sector industrial s’hi concentren més de seixanta empreses, algunes de punteres com Aneto o Rossignol, i moltes d’altres petites i mitjanes empreses que també s’han fet un nom en el seu sector. L’activitat és variada, amb empreses de transport i logística, del sector metal·lúrgic, productes alimentaris, reciclatge i fusteria, entre d’altres. En total, les empreses del polígon donen feina a més de 2.000 treballadors.

Els empresaris destaquen el dinamisme del polígon d’Artés i les bones comunicacions, amb accés directe a l’eix Transversal i a tocar de l’eix del Llobregat. «És un polígon amb moltes possibilitats, però que també té algunes mancances», reconeix Xavier Gual, president de l’AEPA (Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés). La principal és que tal com està qualificat només pot admetre activitats industrials. Gual argumenta que «és un impediment per al desenvolupament d’aquest polígon». Ni supermercats, ni restaurants, ni bars, ni pistes de pàdel. Al polígon d’Artés tot són indústries. «Un canvi d’usos permetria diversificar l’activitat i donar encara més vida al polígon, potser algú s’atreviria a fer una inversió per instal·lar-s’hi», remarca Gual. Aquest és un dels reptes que es marca l’associació: que l’Ajuntament d’Artés es plantegi un canvi d’usos. Una altra reivindicació és «vetllar perquè el polígon pugui créixer». El president, Xavier Gual, explica que d’una banda hi ha sòl disponible però sense urbanitzar, i d’altra banda hi ha naus abandonades i en mal estat: «No hi ha espai disponible per a empreses interessades a instal·lar-se de forma immediata al polígon». I una altra queixa de l’associació d’empresaris és que «el servei de Correus és molt deficient».

Una quarantena de socis

L’AEPA compta amb una quarantena d’empresaris associats. Al capdavant hi ha una junta formada per 9 persones, presidida per Xavier Gual, que ostenta el càrrec des de fa pocs mesos. Es reuneixen mensualment i volen reprendre un parell de trobades anuals amb tots els socis, per posar sobre la taula projectes i inquietuds comunes: «Una aposta conjunta seria la instal·lació de plaques solars com a energia alternativa». A més, tenen entre mans una trobada amb representants dels polígons industrials del Bages: «La previsió és reunir-nos a l’octubre per compartir estratègies comunes, estudiar la possibilitat de mancomunar serveis...».

La junta de l’AEPA vetlla per al bon manteniment del polígon i la dignitat dels serveis. Tenen una comunicació fluïda amb l’Ajuntament d’Artés, que aposta per la millora del sector industrial. Recentment s’han fet obres que han permès adequar el polígon i reforçar la connexió entre el poble i la zona industrial. Els empresaris del polígon han contribuït a fer possibles aquestes reformes, amb l’aportació de 3.765 euros.