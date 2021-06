Fabricants des del 1987, l’empresa Motllures Vidal (MOVISA) ofereix productes i solucions a mida segons les necessitats del client.

Els productes i processos de MOVISA estan avalats per la llarga trajectòria en el sector, la seva competència professional i experiència en el mercat internacional. Com va néixer l’empresa i com ha evolucionat?

A casa hi havia camions, i als 21 anys no em van donar el carnet de camioner perquè vaig néixer molt sord. Així que vaig posar una fusteria al garatge de casa, sempre pensant amb productes industrials, ja que vaig començar a aprendre en una fàbrica de mobles.

La fusteria aviat es va fer petita i vaig adquirir un terreny al polígon d’Artés, propietat del Bisbat de Vic. Vaig canviar els bancs de l’església d’Artés, d’Horta d’Avinyó, d’Olesa de Montserrat... perquè no disposava de prou recursos. El vicari general del Bisbat de Vic, mossèn Guàrdia i mossèn Joan Quer (Comissió Diocesana d’Economia), em van donar el vist i plau.

Vaig construir la primera fase l’any 1987, una nau de 1.000m2 i 9 treballadors. I l’any 1990 MOVISA va començar l’exportació amb un grup Francès, Gascon-Pin des Landes (Marmande).

L’evolució de l’empresa sempre ha estat constant, amb els alts i baixos que ha portat el mercat. I és que el mercat de la construcció ens ha portat a la glòria i a la destrucció d’empreses, especialment la crisi del 2009, amb la pèrdua de molts llocs de treball.

Al llarg dels anys l’empresa ha anat creixent amb més producció, més plantilla, una aposta per la internacionalització... Quina ha estat la clau de l’èxit?

No m’agrada parlar d’èxit i menys sent industrial, la roba sempre està estesa. Nosaltres fabriquem un producte que la seva base és l’MDF (Fibra de Densitat Mitja). Aquest tipus de tauler es fabrica de qualsevol fusta de gamma baixa, també fusta reciclada, i barrejada amb coles en surten taulers de gran resistència com els que es fan servir per la fabricació de parquets... Aquesta matèria primera està ajudant molt al medi ambient, ja que eviten tales de boscos i a la fusta se li dona més llarg rendiment. Per exemple, per revestir un perfil en tenim prou amb 3 o 4 dècimes de gruix de xapa de fusta, la resta és MDF. Darrerament, el revestiment de xapa de fusta ha quedat una mica estancat per les noves tendències, donant pas a nous productes i dissenys derivats dels papers de melamina i lacats blancs que s’han posat molt de moda. També en l’exportació, les tendències dels lacats blancs són molt importants. Sembla que també ens haguem globalitzat en la decoració.

MOVISA exporta el 50% de la producció amb 70 llocs de treball i 10.000m2 d’unitat productiva.

Es troba en un bon moment l’empresa després de la crisi de la covid?

Durant el temps de pandèmia hem tingut la sort que els nostres productes estan relacionats amb la llar i, tot i els condicionants de la pandèmia, hem treballat molt perquè la gent ha aprofitat per fer millores a casa. Però el més greu pel nostre sector ja està arribant, les matèries primes estan escassejant de forma molt alarmant i amb pujades de 15, 35 i 70%. És una autèntica bogeria per tota indústria que treballa amb tanta diversitat de productes. I, malauradament, sembla ser que aquesta tendència durarà molt de temps.

Quins reptes tenen entre mans?

Treballem en quatre mercats: magatzems de fustes, grans superfícies, fabricants de portes i fabricants de mobles. Cada vegada més els nostres perfils van més mecanitzats, i això ens ha portat a fer grans inversions en maquinària per fer front a la demanda dels clients. De reptes no ens en falten. Treballem també en projectes de robotització que ens han de fer més competitius. I fem recerca de noves matèries primeres perquè tenim els mercats molt dinàmics i no ens podem adormir.

Com encara el futur Movisa?

El futur de MOVISA ha de passar per vàries etapes. Una és l’ampliació de naus industrials, ja que tenim projectes de robòtica i ens fan falta més metres quadrats. A més, les matèries primeres cada vegada ocupen més espai. Actualment, la previsió mensual és de 40 tràilers de tauler d’MDF. S’ha d’eliminar la saturació de fàbrica, per això ja hem presentat a l’Ajuntament d’Artés dos projectes d’ampliació. Un ja ha estat aprovat i ens permet donar l’inici a aquesta etapa per desenvolupar els projectes en curs.

MOTLLURES VIDAL S.L.