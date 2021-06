Logística Vifra va més enllà del transport. Tot i que continua sent un dels motors de l’empresa artesenca no és l’únic potencial de Vifra, que també destaca pel servei de magatzem i logística integral. El gerent, Marc Vila, explica que aporten «solucions a mida», oferint a tot tipus d’empreses una gestió eficient en l’emmagatzematge de productes, gestió d’inventaris, distribució i transport: «Volem que el client s’oblidi de les tasques logístiques i dediqui els seus esforços i recursos a produir i comercialitzar els seus productes».

Tot i que ja fa anys que empreses de diferents volums van optar per externalitzar tot o part del seu procés logístic, cada vegada més empreses trien aquesta opció. És una alternativa rendible perquè l’activitat logística eficaç necessita un manteniment correcte, personal qualificat i estar dotat de tecnologies modernes per afrontar la velocitat logística actual.

«A Vifra oferim una gestió eficient i ens fem càrrec de tot el procés», assenyala Gemma Peret, responsable de gestió. En aquest sentit, Vifra és la solució per a empreses sense estructura: «Petites i mitjanes empreses que no tenen ni magatzem ni mitjans per manipular la seva mercaderia confien en nosaltres per rebre-la, descarregar-la, etiquetar-la, paletitzar-la, guardar-la, preparar-la i distribuir-la segons les instruccions del client».

Proximitat, planificació a mida, eficiència i rapidesa són valors afegits de Vifra. L’experiència de quinze anys els avala: «Vam néixer el 2006 i hem anat creixent en tots els aspectes. De 2 a 30 treballadors i d’una nau de 300 metres quadrats a tres centres de treball que sumen 10.100 metres quadrats (a Artés, Salelles i Abrera)», apunta el Marc Vila. Són xifres que demostren la bona trajectòria de Vifra, que s’ha anat adaptat a les necessitats i a les demandes del mercat. Compta amb una bona cartera de clients: «L’automoció és el sector per al que més treballem però també per a empreses de l’àmbit digital, plàstic i de retail», comenta Alfred Jorba, responsable de magatzem.

La logística centra el 60% de l’activitat de l’empresa. El 40%, el transport. «Vifra és una empresa que a més ofereix serveis complementaris que fan possible estalviar temps i diners al client», comenta Marc Vila, que afegeix que «el futur de les empreses passa per escollir un bon soci logístic, per tal de ser més competitives».

logística vifra disPOSA DE 12 vehicles de gran tonatge, 4 furgonetes, un total de 10.100 metres quadrats i 30 treballadors

A la foto de l’esquerra: nau de Vifra al polígon Santa Maria d’Artés i camions. A la imatge de la dreta: el gerent de Vifra, Marc Vila (al mig); la responsable de gestió, Gemma Peret; i el responsable de magatzem, Alfred Jorba.

LOGÍSTICA VIFRA