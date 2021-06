Desenvolupar, fabricar i comercialitzar tot tipus de productes per a la cura i el manteniment del calçat i els seus complements. Aquesta és l’activitat de l’empresa TRG Bestnets, que ven els seus productes a través de distribuïdors que els fan arribar a les sabateries i als reparadors de calçat, i també s’ha endinsat recentment en el món de la venda online.

TRG Bestnets té un important valor afegit: és l’única empresa del sector 100% familiar i la seva història ja suma més de 80 anys. Les claus de l’èxit han estat mantenir la tradició familiar, respectar el llegat i esforçar-se per innovar i desenvolupar productes de gran qualitat.

Evolució constant

L’any 1940, Joaquim Tarragó Bescós va iniciar un negoci de tints per a ús domèstic i el va registrar com a Productes Tintolina Tarragó. Més de vuit dècades després, Jànhavi Tarragó, membre de l’equip directiu, repassa la història de l’empresa: «L’any 1962 el nostre avi, Joaquim Tarragó Gràcia, es va fer càrrec del negoci orientant-lo a la fabricació i comercialització de tints per al calçat», apunta.

I aquesta evolució va seguir el seu camí, ja que l’any 1984 la següent generació, liderada per Joaquim Tarragó Llobet, va desenvolupar una gamma de productes que va expandir l’empresa a nivell internacional, arribant a més de 50 països. L’any 2009 l’empresa es va reestructurar sota la marca de productes TRG The One, i actualment els membres de la quarta generació estan al capdavant de l’empresa.

Com per a la majoria d’empreses, el 2020 ha estat un any complicat però TRG Bestnets ha pogut mantenir uns bons nivells comercials durant la pandèmia gràcies a la seva presencia internacional.

Jànhavi Tarragó considera que les perspectives de futur són bones. «És un sector que no mor, ja que a dia d’avui tothom va calçat i per tant, més o menys, la gent cuida les seves sabates». L’empresa no s’oblidarà mai del sabater, però aposta decididament per la venda online.

Els productes es poden comprar a la botiga trgofficialstore.com, a països com la Xina als portals TMall.com i JD.com; i a Europa, Estats Units i Canadà a plataformes com Amazon. Arriben lluny i el futur immediat és prometedor: l’any 2022 estendran les vendes a molts més països.

TRG BESTNETS