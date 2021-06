Què suposa per a Cargobici rebre el Premi BBVA a la Innovació en Sostenibilitat?

El premi que ens han atorgat BBVA i la FACC suposa un suport i una constatació que estem fent bé les coses. Demostra que aquest projecte de repartiment d’última milla en bicicleta interessa a la societat perquè representa una gran reducció d’emissions contaminants i, alhora, és rendible. Cargobici és sostenible a nivell mediambiental, social i econòmic.

La seva punta de llança és la bicicleta de càrrega XYZ. Què aporta respecte als altres models del mercat?

En primer lloc, que pot es fabricar per complet a Barcelona, per la qual cosa suposa un impuls a la industrialització local, a la creació de llocs de treball i a la reducció d’emissions per transport. I això en un moment en el qual la gran majoria de marques de bicicletes de l’Estat espanyol fabriquen a Àsia. D’altra banda, la XYZ destaca per la seva capacitat de càrrega, maniobrabilitat i adaptació a tota mena de serveis, fins i tot per a casos en els quals s’hagi de mantenir la cadena de fred.

Com tenen previst arribar a empreses, marques i restaurants perquè facin servir el seu servei per al repartiment?

Estem treballant amb una multinacional en els seus lliuraments d’última milla amb molt bons resultats, la qual cosa ens convida a millorar la cobertura de zones amb l’obertura de nous microhubs. Gràcies a la nostra plataforma tecnològica hem aconseguit optimitzar els temps, tant de picking com de lliurament, i ara estem treballant en l’àrea de Bussines Inteligence per aportar informació i valor afegit als nostres clients, i no sols el procés del lliurament. Som la cara de la companyia, però especialment els ulls i les orelles. Et podem revelar, per exemple, que el 80% dels teus clients parlen xinès i que estàs enfocant les vendes en espanyol.

De quina manera funciona el seu model de lliurament?

Treballem tant amb cooperatives com amb entitats d’inserció laboral, a les quals també oferim el servei tècnic i el sistema informàtic. Al seu torn, estem molt centrats en bars i restaurants, que normalment han de negociar amb uns 10 distribuïdors. Nosaltres els oferim el contrari: un magatzem de proximitat on emmagatzemem tot tipus de productes i els hi lliurem de manera immediata segons les seves necessitats, de tal manera que tot estigui més ajustat en el temps. És un avantatge per als locals, però també per a la marca (per exemple, de begudes), que no han de tenir camions circulant constantment per la ciutat.

Es pot considerar, per tant, un canvi de model en la logística dins de la ciutat?

Sí, perquè la marca només ha d’entrar una vegada a la ciutat per deixar la càrrega en els nostres magatzems, i som nosaltres els que ho distribuïm de manera sostenible. I això suposa treure un gran nombre de camions dels carrers de la ciutat. No obstant això, és molt difícil canviar el model, ja que el lobby de l’automoció és molt fort i també les plataformes i empreses de missatgeria que es beneficien del sistema de falsos autònoms. Per això poden posar preus tan baixos.