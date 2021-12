El responsable comercial de BBVA Asset Management a Catalunya, David Vallmitjana, explica els beneficis de la convocatòria solidària de BBVA AM, que ha repartit més de 2,2 milions d’euros entre entitats socials. També destaca que l’objectiu de la iniciativa és realçar la tasca social de les organitzacions i ajudar-les a dur a terme la seva feina diària.

Recentment, s’han entregat les donacions de la tercera convocatòria solidària del fons BBVA Futur Sostenible ISR. Com sorgeix aquesta iniciativa?

A BBVA Asset Management creiem que l’impacte positiu en la societat és part del nostre compromís amb la sostenibilitat. Perseguint aquest objectiu, fa tres anys vam decidir modificar el fons mixt tradicional i solidari per un de socialment responsable, accionat per la seva voluntat expressa de promoure bones pràctiques ambientals, socials i de governança. La convocatòria solidària de BBVA AM ha repartit més de 2,2 milions d’euros entre les tres edicions que ha celebrat fins ara, entre un total de 51 entitats socials de tot l'Estat espanyol, i en les quals han participat més de 450 ONG.

Què valoren en escollir les entitats que reben la donació?

En aquesta edició, s’hi han presentat 172 organitzacions. Dels 23 projectes guanyadors, 12 giren al voltant de la dependència, gent gran i salut; 7 projectes estan dedicats a la inclusió social; i 4 projectes a protecció i millora del medi ambient. Han participat més de 130 avaluadors voluntaris de BBVA en la selecció dels projectes guanyadors aplicant diversos criteris, com ara que el projecte sigui viable i sostenible en el temps i s’ajusti a una necessitat social objectiva.

En aquesta convocatòria, s’ha premiat la Fundació Areté i la Fundació Cívica Oreneta del Vallès. Què en destacaria?

Agraïm a les ONG i fundacions la seva gran tasca social a la seva comunitat i amb aquesta ajuda econòmica dels premis solidaris BBVA els animem a continuar duent a terme la seva important feina diària. La Fundació Areté oferirà un servei de distribució urbana de mercaderies amb un vehicle elèctric i una flota de bicicletes i tricicles elèctrics de càrrega. I la Fundació Cívica Oreneta del Vallès, tot un referent en el seu territori, lluitarà contra la bretxa digital i la soledat no desitjada de les persones grans amb formació i dotació de mitjans necessaris.

Quines són les claus del fons BBVA Futur Sostenible ISR?

Es tracta d’un fons d’inversió socialment responsable que inverteix en actius financers aplicant criteris d’inversió sostenible. Actualment, el fons gestiona un patrimoni de 2.100 milions d’euros i és el fons d’inversió sostenible i solidari més gran de la indústria espanyola. Acumula una rendibilitat del +4,28% des de principis d’any, +5,12% durant l’últim any. BBVA Futur Sostenible ISR és l’exemple que un producte pot ser rendible, sostenible i contribuir a millorar la societat al costat dels nostres clients.