«Estratègies de màrqueting digital per a negocis locals». Aquest és el lema de la jornada que s’ha fet aquest dimecres a la seu del Regió7, a Manresa, organitzada per aquest diari i Prensa Ibérica.

L’objectiu ha estat donar eines per a una bona estratègia de màrqueting digital, clau per a qualsevol empresa. Conceptes com SEO, SEM, xarxes socials o display s’han convertit en imprescindibles per donar a conèixer la marca i aconseguir el màxim retorn. Però què són realment aquests conceptes? Totes les empreses han d'invertir-hi? Com s’ha de fer? Per on s’ha començar? Quant hi hauré d’invertir? Necessito ajuda o puc fer-ho jo sol? Quin retorn puc aconseguir? Puc realment generar vendes? Aquestes qüestions s’han posat sobre la taula amb la col·laboració de l’experta en màrqueting i comunicació, estratègies digitals, branding i esdeveniments, Marta Albet, que ha explicat la nova realitat del mercat i allò que s’ha de tenir en compte quan es dissenyen campanyes publicitàries.

També ha intervingut Anna Salamaña, directora de Desenvolupament de Negoci de Prensa Ibérica a Catalunya, per parlar dels mitjans tradicionals com a partners estratègics en el digital. Ha donat a conèixer com es pot aprofitar el potencial del mitjà líder al territori, Regió 7, i el grup del qual forma part, Prensa Ibérica, com a altaveu per a les campanyes de les empreses.

La jornada ha comptat amb la participació de deu representants d’empreses de la Catalunya Central. La valoració és positiva i la intenció és donar continuïtat a jornades d’aquestes característiques.