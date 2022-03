Les persones que practiquen la jardineria són molt més felices, segons constata un estudi de la Universitat de Princeton (EUA). Escollir flors, plantar-les, cuidar-les i fer-les créixer és gratificant i recomanable. L’arribada de la primavera convida a adornar els jardins, les terrasses i els balcons, perquè les flors donen vida i color a aquests espais. La varietat és àmplia als centres de jardineria, com ara a Garden AMPANS.

Tenir cura de les flors és un bon exercici per a la salut mental, ja que permet reduir l’estrès i millorar l’estat d’ànim, així com guanyar autoestima, confiança i motivació.

Les plantes, els jardins i els horts són una via d’escapament, de relaxació i de salut. Connectar amb la natura és una bona eina per cuidar el benestar, i té un gran potencial per millorar les malalties de salut mental. Té una funció terapèutica, reduint i prevenint símptomes d’estrès, ansietat o demència, així com augmentant la capacitat de concentració i de participació.

Beneficis principals

Promou el benestar emocional i millora la qualitat de vida. És fa fàcil gaudir de la vida quan estàs envoltat de flors i hortalisses. Et fa sentir igual de bé que caminar o anar amb bicicleta.

És fa fàcil gaudir de la vida quan estàs envoltat de flors i hortalisses. Et fa sentir igual de bé que caminar o anar amb bicicleta. Disminueix el risc d’osteoporosi. L’activitat física que requereix la jardineria, comporta pèrdua de pes, millora la salut física i ajuda a enfortir els ossos també.

L’activitat física que requereix la jardineria, comporta pèrdua de pes, millora la salut física i ajuda a enfortir els ossos també. Redueix el risc de patir diabetis. Un dels factors que ajuda a mantenir el control de la diabetis és fent activitat física, com ara plantar i regar flors.

Un dels factors que ajuda a mantenir el control de la diabetis és fent activitat física, com ara plantar i regar flors. Alleuja la tensió i l’estrès . Cuidar el jardí o les torretes de la terrassa pot combatre més l’estrès que altres activitats d’oci. A més, la vista i les olors generen relaxament.

. Cuidar el jardí o les torretes de la terrassa pot combatre més l’estrès que altres activitats d’oci. A més, la vista i les olors generen relaxament. Augmenta la capacitat de meditació. Permet aparcar els problemes diaris i practicar un model de meditació activa, trobant la pau interior.

Permet aparcar els problemes diaris i practicar un model de meditació activa, trobant la pau interior. Millora la salut mental. La jardineria pot ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen problemes de salut mental.

Assessora’t a Garden Ampans

A Garden AMPANS, ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, t’assessoraran amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden de la Fundació AMPANS ajuden al projecte sociolaboral d’aquesta entitat, que fa costat a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat.

Somriu que és primavera! És el lema de Garden AMPANS. No t’ho pensis, vés-hi.