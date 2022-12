Si ets empresari, la nova llei dels autònoms t’afecta! Què en saps? A Gestoria Babià, el Bufet Matamala Advocats i Seguros Bilbao Manresa organitzen una jornada informativa per explicar-te’n els detalls. L’acte se celebrarà el proper dijous 15 de desembre a dos quarts de 8 del vespre a l’Auditori de la Plana de l’Om de Manresa, i comptarà amb la ponència de Pep Marí, reconegut psicòleg i autor del llibre Aprender de los campeones.

Pere Babià, gerent de Gestoria Babià, valora que la nova llei «és un canvi força transcendent que afectarà la majoria d’autònoms». Per això, diu «convé conèixer els trets més importants de la reforma per preveure’n les conseqüències».

L’ordre del dia de la jornada, amb el títol "Empresaris, cal estar preparats", inclourà les intervencions de Pere Babià per explicar la reforma de la llei dels autònoms; la d’Alba Martínez, responsable del departament de Comptabilitat de Gestoria Babià, sobre els ajuts del kit digital; i la de Lydia Botet, del departament fiscal de la gestoria, que tractarà sobre els canvis legals que afecten la facturació de les empreses; a més de la ponència de Pep Marí, que parlarà de la motivació davant els processos de canvis.

Les places per a l’acte són limitades i es poden reservar al 938340030 o a info@babia.cat.

Nou sistema de cotització

La nova llei que estableix el nou sistema de cotització d’autònoms per ingressos reals, i que compta amb un període de transició de 9 anys, fins a 2032, es començarà a aplicar a partir de gener de 2023, amb 15 trams de quotes que aniran des dels 230 euros fins als 500 euros i variaran fins a 2025, en funció dels rendiments nets. El seu objectiu és equiparar prestacions entre el règim general i el d’autònoms. La pensió mitjana en els autònoms és un 43% inferior a la general, uns 600 euros de diferència. No obstant això, la reforma contempla altres punts d’interès.

Com queden les quotes d’autònoms?

Es fixa per al 2023 una quota mínima de 230 euros al mes, 7 euros menys que en l’anterior, per als autònoms amb rendiments inferiors a 670 euros nets. El 2024, la quota baixarà a 225 euros i es reduirà a 200 euros el 2025. La cotització més alta es fixa en 500 euros mensuals, pels treballadors per compte propi amb ingressos nets mensuals superiors a 6.000 euros.

Paper fiscalitzador de l’Agència Tributària. Dota a l’Agència Tributària d’un important paper fiscalitzador a l’hora de determinar els ingressos reals per fixar la quota. La regularització corresponent a cada exercici econòmic es durà a terme l’any següent i es realitzarà en funció de les dades comunicades, tant per l’Agència Tributària com per les Administracions forals.

Deduccions generals de l’autònom. La informació d’Hisenda serà crucial a l’hora de creuar dades amb la Seguretat Social per calcular les deduccions. La nova norma estableix una deducció per despeses del 7% per als treballadors autònoms individuals, mentre que es redueix al 3% per als societaris.

Fins a sis canvis de trams. A partir d’ara es permetrà fins a sis canvis en comptes de quatre. L’objectiu és ajustar la cotització a la seva previsió de rendiment de l’any, ja que aquesta pot variar en funció de l’activitat que s’exerceixi, fet que dota al nou sistema de més flexibilitat. Segons es recull en l’avantprojecte de llei, sempre que se sol·liciti a la Tresoreria General de la Seguretat Social, es podrà fer aquest canvi amb efectes del primer dia de març, maig, juliol, setembre, novembre i gener de l’any següent.

Desapareix el topall de cotitzacions per a majors de 47 anys. Amb el nou sistema la condició que regirà serà que els ingressos avalin que es troba en el tram correcte de cotització. Les cotitzacions més elevades s’utilitzaven fins ara de manera voluntària per elevar la quantia de la pensió de jubilació en els anys previs.

Quota reduïda. L’inici d’activitat com a treballador per compte propi tindrà un ajut en forma de quota reduïda de 80 euros. La durada de 12 mesos es pot ampliar per un altre any, si l’autònom registra ingressos inferiors a l’SMI durant el primer any d’activitat.

Desgravació del 10% del pla de pensions. Una altra novetat que es contempla és la desgravació d’un 10% de les aportacions al pla de pensions en l’IRPF.

Reforç prioritari de la tramitació electrònica. El telèfon mòbil es convertirà en la principal eina de gestió de l’autònom. Es podran realitzar altes, baixes, elecció de tram i quota, així com accedir a les dades i expedient, i fins i tot realitzar simulacions per conèixer la quota a pagar abans de procedir a l’alta.