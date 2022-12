Aquest Nadal les Piscines Municipals Manel Estiarte Duocastella de Manresa han preparat xecs regals dels seus serveis perquè tu puguis regalar salut als teus éssers estimats; animar-los a fer aquell pas que a vegades costa tant, així com guanyar qualitat de vida.

Des de les Piscines Municipals consideren que "no hi ha res més valuós que el benestar i la salut"; i per això han decidit tirar endavant la iniciativa.

Cada persona té necessitats i interessos diferents de manera que els xecs ofereixen també diferents opcions:

— Pels qui no saben nedar, abonaments en sessions particulars de natació. L'activitat es farà amb tècnics de natació que s’adapten al nivell de cada alumne tenint en compte les seves necessitats i progrés.

— Pels que volen millorar els seus hàbits alimentaris, perdre o guanyar pes, una primera visita amb un nutricionista. Aquest és un professional especialitzat en nutrició esportiva i de competició; és un servei especialment adreçat a persones que volen millorar el seu rendiment esportiu o bé preparar-se per una prova.

— Pels que sempre es queixen de mal d’esquena, estudi pilates. En l'espai de les Piscines Municipals, s'ofereix una atenció i servei personalitzat, perquè cada cos és únic i necessita un programa d’entrenament diferent. Es treballa de manera individual amb unes màquines amb sistema de politges, especialment dissenyades per adaptar els exercicis a diferents tipus de clients, edats, condicions físiques i patologies; aportant resistència o assistència als moviments.

— I pels que tenen com a objectiu posar-se en forma, sessions d’entrenament personal on es treballa individualment amb cada client, creant una afinitat social que millora la motivació i aconsegueix un compromís personal de constància i disciplina.

La iniciativa de les Piscines Municipals també permet regalar abonaments mensuals, semestrals o anuals a tota la instal·lació.

En el cas que sorgeixin dubtes, els interessats poden passar per la recepció, preguntar al personal tècnic o escriure a l'adreça recepcio@aiguesmanresa.cat.

Ves a les Piscines Municipals i trobaràs el regal perfecte!