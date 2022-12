La Generalitat preveu que les exportacions catalanes creixin un 16% aquest 2022 i assoleixin un nou rècord històric, fins als 93.500 milions d'euros. Segons l'agència Acció el Departament d'Empresa i Treball, es tractaria de la xifra més elevada de la sèrie històrica, que es remunta al 1993. L'augment previst del 16% per aquest 2022 és significativament superior al del conjunt del comerç exterior mundial, que l’Organització Mundial del Comerç (OMC) situa en el 3,5%. Per Acció, les exportacions de les empreses catalanes es consoliden com el principal motor de creixement de l'economia catalana i demostren la "robustesa" del sector exterior de país. Les dades definitives de tot el 2022 es coneixeran a mitjans de febrer.

"El sector exterior català és la punta de llança de la nostra economia, un dels trets que ens defineix com a país i una de les grans fortaleses del teixit productiu", ha destacat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, en un comunicat, en què també ha constatat que les empreses catalanes estan "plenament inserides" al fluxos de comerç internacional i s'han adaptat a "una nova manera de fer negocis" després de la pandèmia. El conseller també ha avisat que ara el repte de les empreses a mig termini serà diversificar o escurçar les cadenes de valor per fer-les més "resilients i segures". "Ens trobem en un context de redefinició de l’ordre internacional amb un món cada vegada més polaritzat i on el comerç exterior es farà servir com a estratègia geopolítica", ha afegit. Segons el Departament d'Empresa i Treball, les vendes a l'exterior equivalen al 33% del PIB català, una ràtio que es troba per sobre països com Dinamarca, Suècia, Portugal o Finlàndia. En els darrers deu anys, les vendes a l'exterior han crescut ininterrompudament amb l'única excepció del 2020 con a conseqüència del confinament causat per la pandèmia.