Has pensat mai quina seria la casa ideal? La immobiliària Finca't de Moià t'ofereix una nova promoció de quatre cases unifamiliars que compleix amb totes les teves expectatives. Per primer cop, expliquen, un constructor va posar-se en contacte amb Finca't per saber quina demanda d'habitatge hi havia. Va prendre'n nota i va començar a projectar "una casa ideal" tenint en compte totes les característiques i requisits més valorats pels potencials compradors. D'aquesta manera han pres forma 4 habitatges unifamiliars amb 4 habitacions i jardí en una zona residencial privilegiada de Moià.

T'interessa? No t'ho pensis, vés a Finca't a Moià on t'assessoraran.

Quines són les característiques de la "casa ideal"?

1. Espais amplis i lluminosos.

2. Mínimes escales i que en planta baixa, a part de la sala menjador i la cuina amb sortida directa al jardí, hi hagi un bany complet i una habitació gran. Et servirà per si mai tens problemes de mobilitat o per evitar pujar i baixar escales tot el dia.

3. Com a mínim 4 habitacions. Segons expliquen des de Finca't, actualment hi ha mancança de cases per a famílies grans o amb espais per encabir un estudi per treballar des de casa.

4. Eficiència energètica.

5. Un jardí o terrassa gran.

6. Bona orientació i bones vistes.

7. Distribució funcional amb espais confortables.

8. Una separació adequada dels habitatges veïns.

9. Que estigui en una zona tranquil·la i prop de la natura, però a la vegada es pugui anar a peu a tot arreu: botigues, farmàcies, escoles, espais esportius, CAP, parcs i zones verdes.

10. Materials amb mínim manteniment.

El resultat el tens als habitatges Oreka

El resultat és una promoció d'obra nova prop de comerços, escoles, zona esportiva i davant d'una futura zona verda amb un equipament municipal multifuncional a l'antiga fàbrica Comadran.

Les cases que s'han projectat tenen entre 227 i 272 metres quadrats, amb espais molt amplis i diàfans. Actualment, s'està acabant la primera fase (cases 1 i 2) i es comença la segona (cases 3 i 4) per la qual cosa és el moment perfecte per triar els acabats interiors. Una de les cases (la número 1) ja està reservada!

Es tracta d'habitatges autosuficients. Aquesta construcció, amb l'actual legislació, assegura un consum mínim, ja que les cases disposaran d'instal·lacions d'aerotèrmia i plaques fotovoltaiques.

El preu entre 1.505 i 1.872 euros per metre quadrat és molt competitiu.

No badis! Moià és un municipi amb molts atractius i oportunitats per invertir-hi. A prop d'altres municipis importants, en un entorn únic i amb tres polígons industrials.