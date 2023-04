Amb més de 20 anys d’experiència al mercat del submarinisme, De Profundis és una empresa consolidada com una de les referents al sector del busseig recreatiu, tècnic i professional. El seu objectiu continua sent el mateix des de la seva fundació l’any 2000: oferir les millors marques i un servei excel·lent als clients.

L’staff de De Profundis són bussejadors en actiu, cosa que els permet entendre les necessitats dels seus clients i aconsellar-los sobre els productes que millor s’adapten al tipus de busseig. A més, només distribueixen les millors marques del mercat del busseig, les que ells mateixos usen cada dia a les seves immersions. A De Profundis creuen en els productes que venen i no venen cap producte en què no creen.

En un mercat tan competitiu com el del submarinisme, és crucial ser ràpid i eficient. Per això, De Profundis compta amb un gran servei de logística que els permet ser ràpids i eficients en el lliurament de les comandes dels clients. Totes les comandes de productes disponibles que reben abans de les 16:00 surten el mateix dia per al destinatari. A més, han incrementat notablement l’estoc dels seus productes, cosa que els permet servir qualsevol comanda als seus clients en el menor temps possible.

Solucions professionals

De Profundis ofereix solucions personalitzades B2B a centres i clubs de busseig, així com organismes oficials, amb un servei d’assessorament orientat a incrementar la rendibilitat i ser més competitius. A més, són l’Oficina Regional a Espanya d’International Training, que disposa de les millors certificadores de busseig del món com ara SDI, TDI, PFI i ERDI; així com de First Response. De Profundis confia en les millors marques i només treballa amb les marques en què creu.

David de las Heras, instructor especialitzat en formació de busseig tècnic, fa prop de 25 anys que forma bussejadors de tots els nivells. L'exploració de coves és una modalitat tremendament exigent, per això és tan important una bona formació.

A De Profundis, creuen en la millor formació personal i en oferir el nivell més alt d’exigència, compromís i dedicació als alumnes. Amb la seva filosofia d’entendre el client, conèixer la seva experiència i ajudar-lo a complir les seves expectatives, de las Heras avalua les habilitats, perfecciona les que domina el client i treballa les que tenen rang de millora.