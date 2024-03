Les plantes que t’ajudaran a reduir el consum d’aigua

En el context actual del canvi climàtic és important fer un ús conscient i responsable de l'aigua en el reg de les plantes, terrasses i jardins. Per fer-ho, Garden AMPANS recorda que es poden dur a terme pràctiques per aconseguir un jardí més assequible i sostenible i que hi ha plantes que no requereixen grans quantitats d’aigua per viure.

Les plantes sostenibles, conegudes com a plantes de baix consum, requereixen poques necessitats per sobreviure i poden aconseguir els recursos necessaris per si mateixes. Aquestes plantes no demanden molta aigua ni manteniment, fet que permet estalviar recursos. A més, són perfectes per a inicialitzar-se en la jardineria. De fet, apostant per aquestes plantes i per alguns canvis en el seu manteniment es pot estalviar entre un 40% i un 70% d’aigua.

En aquest sentit, des de Garden AMPANS aconsellen optar per les plantes autòctones del Mediterrani, adaptades al clima i molt resistents a plagues i períodes de sequera. Són exemples la lavanda, coneguda pel seu aroma relaxant, que requereix molt poca aigua un cop establerta; així com altres plantes aromàtiques com l’espígol, el romaní o la sàlvia, una planta molt resistent a la sequera que atrau pol·linitzadors com les papallones. L’alfàbrega també és una bona opció i, a més, és un repel·lent natural contra els mosquits. Totes aquestes plantes aportaran color i bellesa al jardí sense necessitar un consum important de recursos hídrics o químics.

Tampoc hem d’oblidar les plantes xeròfiles, adaptades per sobreviure en condicions de sequera, com els cactus i arbres com la figuera o l’olivera, que no només contribuiran a la sostenibilitat del nostre jardí, sinó que també li atorgaran un caràcter i personalitat únic gràcies a les seves característiques. Per exemple, la gran varietat de formes i tipus de cactus permet jugar i ser creatiu en la confecció del jardí.

Aquest tipus de plantes i arbres han evolucionat amb el pas dels segles i s’han adaptat als climes secs amb una sèrie de canvis físics i fisiològics que els permeten emmagatzemar i conservar l’aigua, reduir la transpiració i aprofitar al màxim els recursos dels quals disposen.

Segons afegeixen des de Garden AMPANS, posar en pràctica accions com optar pel reg per degoteig, regar les plantes en els moments del dia quan la temperatura és més fresca o utilitzar testos d'autoreg, també ens servirà per reduir les necessitats d'aigua del jardí.

Assessora’t a Garden Ampans

Ubicat a la carretera de Manresa a Santpedor, el seu equip t’assessorarà amb expertesa i confiança. A més, els clients del Garden AMPANS contribueixen al projecte sociolaboral d’aquesta entitat, que acompanya a les persones amb discapacitat intel·lectual i en situació de vulnerabilitat a fer realitat el seu projecte de vida. És el teu Garden, vés-hi!