Prepara el teu jardí per l'estiu de manera sostenible

Preparar el jardí per a l’estiu és una tasca essencial per garantir que es mantingui vibrant i saludable durant els mesos més calorosos. Adaptar-se a les condicions estivals no només ajuda a conservar la bellesa de l’espai, sinó que també promou pràctiques més sostenibles. Des de Garden AMPANS, oferim alguns consells per aconseguir-ho de manera efectiva i respectuosa amb el medi ambient.

Per començar, les plantes autòctones són la millor opció per a la reducció del consum d’aigua. En el clima mediterrani, la flora local està preparada per suportar la calor estival amb poc consum d’aigua. Recomanem optar per la lavanda, l’espígol, el romaní o la sàlvia. Cada una d’aquestes plantes té les seves pròpies característiques que aporten personalitat al jardí. La lavanda, per exemple, omple l’aire amb el seu aroma encantador, mentre que la sàlvia atrau insectes pol·linitzadors.

Un cop tenim les plantes adequades, hem de procurar un manteniment adequat a les seves necessitats i el nivell de reg que necessiten. En aquest sentit, un sistema de recollida d’aigua de pluja i la instal·lació d’un sistema de reg per degoteig, que assegura que l’aigua arriba directament a les arrels de les plantes, minimitzant l’evaporació, ens permetrà estalviar aigua i reduir el consum. Tanmateix, t’aconsellem regar el jardí al matí abans que surti el sol o al vespre quan ja no incideix directament sobre les plantes. Així, s’aprofita millor l’aigua i s’evita la seva evaporació.

A més de gestionar l’aigua amb eficàcia, un jardí sostenible implica utilitzar mètodes respectuosos amb la natura per mantenir les plantes sanes. Per exemple, pots enriquir el sòl amb compost orgànic, que proporciona nutrients essencials.

Preparar el teu jardí per l'estiu pot ser un gran repte

