Paulig Spain, per una vida plena de diversitat i inclusió

Paulig destaca en el sector alimentari no només per la seva excel·lència i qualitat del producte en el sector de l’Snack i el Tex Mex, sinó també pel seu ferm compromís amb la inclusió i la diversitat.

Amb presència a 13 països europeus i una integració exitosa a Espanya, la solidesa de Paulig és més que evident. Amb un equip de 2.352 professionals, representa un ampli mosaic de cultures, perspectives i habilitats.

A Paulig Spain, la diversitat no és només motiu de celebració, sinó d’orgull. Per això, durant el 2023, es van implementar diferents accions en l’àmbit intern, per tal d’assegurar el compromís de l’empresa amb un ambient laboral divers, equitatiu i inclusiu. Una d’aquestes accions va consistir en l’aplicació d’una política integral de Diversitat, Equitat i Inclusió (DEI), que es va aplicar a totes les localitzacions on Paulig opera. L’objectiu d’aquesta política no només va establir un ambient laboral de respecte i acceptació, sinó que també va consolidar les pràctiques de lideratge i desenvolupament professional que es porten a terme a l’empresa.

Les col·laboracions de Paulig posen en valor la seva posició com a líder de la inclusió

La formació contra l’assetjament i la implementació d’un llenguatge inclusiu són els eixos centrals de la política de DEI, la qual que assegura que tots els treballadors, sense importar la seva identitat de gènere o orientació sexual, se sentin valorats i acceptats. A més, la col·laboració amb el Workplace Pride per part de Paulig, realcen la seva posició com a líder en la promoció de la inclusivitat LGBTIQ+. Tal com destaca Rolf Ladau, CEO de Paulig, els drets humans, l’equitat i la diversitat no són negociables.

Paulig

En l’àmbit operatiu, la plataforma d’aprenentatge de la que es disposa a Paulig és una eina clau per la formació contínua dels empleats. A través d’aquesta plataforma, s’han completat més de 7.276 cursos en línia, tenint en compte des de la seguretat alimentària fins a habilitats de lideratge i vendes, posant sempre en valor l’enfocament de Paulig en la seguretat i comportament ètic.

El procés de gestió de desenvolupament WeGrow, alineat amb l’estratègia de creixement de Paulig, permet un diàleg constant i efectiu entre empleats i supervisors, empoderant a cada membre de l’equip a prendre control del seu creixement professional.

Aquest mateix any, Paulig ha continuat avançant en el camí d’aprenentatge amb un seminari web intern sobre DEI Talks sobre el tema “Com contribuir a un espai de treball més inclusiu pels companys LGBTIQ+ i altres”, organitzat per Yuli Kim de Workplace Pride.

La política de Diversitat, Igualtat i Inclusió que ha impulsat la companyia, ha creat una base sòlida per a continuar promovent aquests valors de manera activa a tots els nivells de l’organització. Són valors essencials per l’objectiu de construir un entorn de treball on la diversitat i l’equitat són la norma, no l’excepció.

A Paulig, la diversitat suma

A Paulig les diferències sumen, enriqueixen l’entorn laboral i són essencials per l’èxit de la companyia. Per això, es dediquen fermament a lluitar contra les etiquetes i impulsar el canvi des de dins, assegurant que les pràctiques que es desenvolupen a l’entorn laboral reflecteixin els valors que promouen. Enguany, al Dia de l’Orgull, Paulig vol reafirmar el seu compromís amb un futur més inclusiu, divers i just per a tothom. En celebrar les diferències, s’enforteixen els equips i s’enriqueix la cultura corporativa, cosa que permet no només entendre el mercat al qual es dirigeixen i el context en el qual es troba, sinó també liderar amb l’exemple.

Planta de Paulig a Berga / Paulig

Paulig és una empresa internacional d’aliments i begudes que desenvolupa una nova cultura alimentària sostenible, una que és bona tant per a les persones com per al planeta. Paulig ofereix tot el saborós: Tex Mex, snacks, cafès, aliments del món i espècies. Les marques de l’empresa són Paulig, Santa María, Risenta, Poco Loco i Zanuy. Paulig també fabrica productes per als seus clients industrials i de marques de fabricant o de distribuïdor. En 2023, les vendes de l’empresa van ascendir a aproximadament 1.200 milions d’euros. Paulig va ser fundada en 1876 i és propietat al 100% de la família Paulig. L’empresa compta amb 2.200 empleats apassionats en 13 països diferents que treballen amb el nostre propòsit: For a life full of flavour.

Dues d’aquestes fàbriques es troben a Catalunya, concretament a Puig-reig i Berga. Formen part de Paulig Spain, des d’on una plantilla de al voltant de 300 col·laboradors entre Catalunya i Ocaña (Toledo) es treballa entorn el propòsit “Per una vida plena de sabor’’. La unió entre Paulig i Liven té com a conseqüència un positiu impacte per al territori local: garantir el futur creixement de la comarca del Berguedà. Des de Paulig es manté una forta aposta per la comarca catalana, la qual volen fer créixer mostrant-se com una finestra al món per al seu talent.